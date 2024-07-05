"Спеціальна військова операція" погано в'яжеться з твердженнями про те, що саме Україна нібито не хоче жити мирно.

Кремль придумав для кишенькових пропагандистів нову назву для "СВО" і зобов'язав їх розповідати росіянам, що це Україна відмовляється від миру, а не РФ. Про це пише "Медуза", посилаючись на кремлівську методичку для ЗМІ, яку виданню вдалося роздобути.

Так, повномасштабне вторгнення РФ в Україну пропагандистам наказано називати "українським конфліктом", хоча раніше російські ЗМІ використовували придуманий Путіним термін "спеціальна військова операція". Співробітникам провладних медіа вони рекомендують підкреслювати, що "Росія не відмовляється від діалогу", але "Україна і Захід розмовляють мовою ультиматумів".

Примітно, що не далі як сьогодні Путін знову озвучив свій ультиматум Україні: віддати чотири українські області, які окуповані поки що тільки частково.

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Далі методичка рекомендує пропагандистам характеризувати слова Путіна як "чітку позицію", яка "позбавляє Київ і Захід можливостей для вивертів і обману".

"Мирна ініціатива Росії може в найкоротші терміни завершити конфлікт на Україні. Запропонований Росією план за готовності Києва і Заходу дасть змогу негайно припинити бойові дії і почати переговори", - йдеться в методичці.

Незважаючи на те, що саме Росія систематично порушує всілякі домовленості з Україною, зокрема відносно нещодавню "зернову угоду", методичка закликає пропагандистів розповідати росіянам про те, як Київ повністю дискредитував себе і може легко зрадити будь-які домовленості.

Перспективи миру з Росією

Як писав УНІАН, сьогодні російський диктатор озвучив безглузду причину, чому, на його думку, Україна продовжує битися замість того, щоб капітулювати перед російськими військами. За його словами, все нібито через небажання Зеленського проводити вибори, прикриваючись воєнним станом.

Також ми розповідали, що Путін відкинув ідею Зеленського про переговори через посередника. Російський диктатор вважає, що посередникам не вистачить повноважень, щоб підписувати необхідні документи.

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