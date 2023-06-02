У Росії є проблеми і їх потрібно враховувати, вважає бразильський чиновник.

Селсо Аморім, колишній міністр закордонних справ і оборони, а нині головний радник президента Бразилії Луїза Інасіо Лули да Сілви, закликав світ уникати війни з Росією.

В інтерв'ю Financial Times він сказав, що вважає Україну жертвою, але не російської неспровокованої агресії, а "холодної війни".

"Ми не можемо судити про ситуацію за останні 1,5 роки. Це ситуація десятиліть. У Росії є проблеми, які необхідно враховувати. Це не провина України. Україна – жертва, жертва пережитків холодної війни", – сказав він.

Відео дня

Він заявив, що в Бразилії проти будь-якої конфронтації з Росією.

"Ми не хочемо третьої світової війни. І навіть якщо у нас її не буде, ми не хочемо нової холодної війни", – заявив Аморім

Позиція Бразилії щодо війни в Україні - що потрібно знати

Бразилія засуджує війну, але відмовляється надавати військову допомогу Україні і запроваджувати санкції проти країни-агресора. Президент Бразилії Лула да Сілва кілька разів оскандалився через суперечливі заяви про Україну.

Зокрема, він критикував постачання Україні озброєння для боротьби з російськими окупантами і звинувачував США в "заохоченні війни". Вашингтон у відповідь звинуватив президента в "повторенні російської і китайської пропаганди".

Лула да Сілва також потрапив у скандал, заявивши, що нібито Київ також винен у загарбницькій війні, розв'язаній Росією.

Протягом останніх тижнів Бразилія, проте, прагне продемонструвати, що могла б виступити посередником у переговорах з метою припинення війни.

Радник Лули Селсо Аморім відвідував Москву для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним і Київ – для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

На саміті "Великої сімки" в Хіросімі Лула да Сілва мав зустрітися із Зеленським, але зустріч зірвалася. Після зірваної зустрічі Лула да Сілва сказав, що розчарований, а згодом – відмовився від запрошення Путіна відвідати Росію.

Вас також можуть зацікавити новини: