Встановлення систем відбулося, коли загроза ескалації російсько-української війни стала більшою, ніж будь-коли.

Влада Угорщини ухвалила рішення встановити системи ППО біля кордону з Україною.

Міністр оборони Крістоф Салаї Бобровницький пояснив, що встановлення системи на північному сході країни відбулося, коли загроза ескалації російсько-української війни стала "більшою, ніж будь-коли", пише Sky News.

"Ми віримо, що миру буде досягнуто якомога швидше, за допомогою дипломатії, а не військового рішення", - висловив думку Крістоф Салаї Бобровницький.

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"Щоб підготуватися до всіх можливостей, я наказав встановити... нещодавно придбані системи управління повітряним рухом і протиповітряної оборони, а також створені на їхній основі можливості", - деталізував міністр і додав, що загроза ескалації українсько-російської війни наразі більша, ніж будь-коли.

Угорщина та її проросійська позиція

Угорщина входить до числа європейських країн, які найбільше підтримують режим Путіна, виступаючи проти антиросійських санкцій. Також угорська влада виступає проти виділення допомоги Україні, а також приєднання цієї країни до НАТО і Євросоюзу.

Прем'єр країни Віктор Орбан підтримує контакти з кремлівським правителем Путіним, а на початку липня навіть відвідував Москву.

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