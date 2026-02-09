Хоча для Кремля була важлива позиція президента США Дональда Трампа щодо України, додав міністр.

Нацистські основи України повинні бути ліквідовані, це умова безпеки для РФ.

Таку заяву зробив російський міністр закордонних справ Сергій Лавров в інтерв'ю для міжнародної мережі TV BRICS. Він навіть додав, що РФ не дозволить розміщувати в Україні будь-які види зброї, що загрожують інтересам російської безпеки.

Продовжуючи свою глибоку думку, Лавров сказав, що для Кремля була важлива позиція президента США Дональда Трампа щодо України, при тому неважливо, що сказали б у самому Києві або "печерні русофоби" в Євросоюзі.

Російський міністр зазначив, що Кремль прийняв пропозицію США щодо України, однак що це за пропозиція уточнити не спромігся, тільки сказав, що якщо "підходити по-чоловічому", проблема повинна бути вирішена.

Він заявив, що після зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з Трампом на Алясці, яка відбулася 15 серпня 2025 року, РФ і США мали б перейти до широкої співпраці, але на практиці все навпаки.

"США тепер самі не готові до своїх пропозицій щодо України, зроблених в Анкориджі", - констатував Лавров.

Правда, причин такого повороту подій він не вказав.

Інші заяви Лаврова

Наприкінці минулого року повідомлялося, що Лавров запропонував США і НАТО російські ультиматуми грудня 2021 року як основу гарантій безпеки для Росії.

Ці ультиматуми передбачають умови, які можуть підривати існуючу структуру НАТО, наприклад, обмеження розгортання сил і озброєнь у країнах, що приєдналися до альянсу після 1997 року.

