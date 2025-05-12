Трамп не бачить, що Путін намагається виграти час, вважає автор матеріалу.

Ілюзія єдності західних партнерів щодо України протрималася біля 30 годин. Після візиту світових лідерів до Києва 10 травня, Європа та Україна вимагали від РФ згоди на 30-денне припинення вогню, і цій ідеї підігравала адміністрація Трампа.

Та все змінилося, коли заговорив російський диктатор Володимир Путін, пише CNN. Під час свого виступу правитель РФ навіть не згадав про 30-денне перемирʼя, натомість намагався видати щось старе за нове. Йдеться про прямі російсько-українські переговори в Стамбулі, які Путін запропонував відновити 15 травня.

"Трансатлантична єдність була зруйнована. Трамп накинувся на пропозицію Кремля, просто заявивши у своїй соціальній мережі Truth, що Путін не хоче припинення вогню, і натомість тиснув на президента України Володимира Зеленського, щоб той "провів зустріч, негайно!!!". І знову маятник хитнувся назад. Трамп демонстративно мовчав, поки давні союзники США сурмили про свою новознайдену єдність. Путін заговорив, і Трамп переорієнтувався", – йдеться в матеріалі.

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На тлі такого розвитку подій українському президентові залишалося лише продемонструвати відданість мирним зусиллям та запропонувати зустріч із Путіним – людиною, відповідальною за воєнні злочини проти українців – тет-а-тет.

Автор матеріалу не виключає, що за лаштунками Москва і Вашингтон виношують власний план, який наблизить цивілізацію до миру. Проте коли заговорив Трамп, лідери Європи, здається, замовкли. На відміну від неба над Україною.

"Путін тепер втричі підбадьорений. Він зміг повністю проігнорувати європейські та українські вимоги – навіть не згадувати про них прямо. По-друге, він не зіткнувся – поки що – з жодними "масованими санкціями" проти Росії та збільшенням військової допомоги Україні, які Європа, як видається, пропонувала Трампу підтримати в разі відсутності припинення вогню. По-третє, пропозиція Путіна щодо прямих переговорів у Стамбулі – нічого нового, окрім дати четверга – несподівано стала основою позиції Трампа", – акцентує CNN.

Якщо така зустріч дійсно відбудеться, вона стане надзвичайно небезпечним кроком. Путін і Зеленський відчутно зневажають одне одного. Диктатор РФ вважає президента України "проєвропейським зрадником і символом успіху, народженим імперським занепадом, з яким бюрократи радянської доби ще не можуть змиритися". Українці ж бачать у Путіні людину, яка безжально і безпідставно вторглася в їхню країну і щоночі безжально обстрілює дітей. Швидше за все, сторони не знайдуть спільної мови.

Не виключено, що зустрічі намагатимуться посприяти в Білому домі. Проте Путін і досі навіть не продемонстрував згоду на таку поїздку. При цьому занадто глибоке втручання Сполучених Штатів може негативно позначитися на їхніх відносинах практично з усіма.

Найпростіший висновок, який можна зробити з останніх кількох днів, полягає в тому, що Трамп не бачить, що Путін намагається виграти час. Потенційна зустріч у Стамбулі має відбутися всього за три дні, проте вона не принесе негайного миру, і, можливо, навіть припинення вогню. Ба більше, зустріч лідерів України та РФ "може навіть відкинути мирний процес назад і знову відтермінувати момент, коли Трамп повинен буде вирішити, чи приєднається він до своїх європейських союзників у завданні болю Росії за відмову від перемир'я".

"Якою буде відповідь на відкладене життєво важливе рішення Трампа, вже зрозуміло. Як Європа і Україна захищатимуть себе – ні", – констатує CNN.

Переговори в Туреччині 15 травня: ключове

Під час пресконференції у Кремлі в ніч проти 11 травня Путін звинуватив Україну в зриві мирних переговорів у 2022 році, коли РФ здійснила повномасштабне вторгнення в нашу країну. Правитель країни-агресорки заявив про бажання відновити перемовини у Туреччині 15 травня "без попередніх умов".

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи цю заяву, наголосив, що 15 травня буде в Стамбулі і чекатиме там на Путіна особисто.

12 травня президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість візиту до Туреччини на переговори.

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