За словами очільника розвідки, Москва має плани для такої війни.

У Європі раніше не готувалися до війни на європейському континенті. А зараз скорочують терміни, відповідно до яких треба бути готовими до такої війни.

Водночас Росія вже давно спланувала відповідні бойові дії, але це стане можливим лише після війни проти України. Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов сказав в інтерв’ю 24 Каналу.

Очільник ГУР вважає, що Росія на найближчий період має за мету добитися зменшення підтримки України від країн Заходу. Йдеться про атаки в країнах Європи, відправку дронів.

"Головне завдання – це налякати суспільства в цих країнах: ми не можемо досягти того результату, якого хочемо, діючи через політиків, через низку причин. Тоді попрацюємо зараз через суспільство, щоб вони були залякані і самі виходили з антивоєнними демонстраціями, висловлювали антивоєнні позиції. Вони будуть автоматично штовхати до зменшення ескалації з РФ. А шлях до цього – це зменшення допомоги Україні і озброєння самих себе. Нехай захищають самі себе", – сказав Буданов.

Він вважає, що якщо через російський тиск позиції в Європі будуть прогинатися, то цей тиск буде продовжуватися.

При цьому він відзначив, що Європа серйозно не готувалася до війни на європейській території.

"Росія готувалася, а Європа – ні. Ось всі зараз зіткнулися з реаліями, які просто не зараз з’явились – вони просто проявились для всіх", – додав Буданов.

За його словами, РФ в своїх цілях застосовує викривлені заяви, коли каже, що начебто Європа готується до війни, оскільки країни збільшують оборонні бюджети. Також Росія хоче знайти виправдання для власних майбутніх, вже спланованих дій.

"І цим вони користуються. Так дивіться: у нас же нема іншого шансу… проклята Європа готується всіх нас знищити і захопити. Тому ми маємо вдарити першими", – пояснив очільник розвідки тактику Москви.

Він уточнив, що РФ усе підводить до стандартної риторики про загрозу:

"Щоб загроза нас не вбила, не зруйнувала – ми маємо вдарити першими".

Буданов вважає, що в РФ спланували конфлікт і готуються до бойових дій проти Європи. Водночас він переконаний, що до завершення війни проти України Росія не піде війною на інші європейські країни.

Війна з Росією: скільки часу має Європа

Керівник ГУР відповів на запитання про те, скільки в Європи є років, щоб підготуватися до війни.

"За планами – до 2030 року, але терміни вони зараз зменшують, скорочують, – повідомив Буданов.

На його думку, гіпотетично, з точки зору РФ, після завершення війни проти України буде великий людський потенціал з досвідом ведення боїв.

"Люди з реальним бойовим досвідом. Перше, їх треба десь тримати, десь застосовувати… Бо інакше починається проблема внутрішньої стабільності, бо це тільки зріст криміналу, і нічого іншого дати не може. Друге – цей потенціал треба якось зберегти і встигнути застосувати до того часу, як за суто фізіологічними причинами, вони його не втратять", – сказав Буданов.

Він вважає, що для застосування людей з бойовим досвідом час буде обмежений. На його думку, через 5 років з цього контингенту вже нічого не можна буде взяти.

Європа готується до можливої війни

Західні ЗМІ писали, що в Євросоюзі готують підґрунтя для швидкого і безперешкодного переміщення військових, обладнання та інших оборонних засобів.

У деяких країнах ухвалюють подібні рішення занадто довго. Тож для переміщення військ у разі воєнної загрози може піти 45 днів.

Зараз ці терміни прагнуть скоротити.

