В ЄС готують підґрунтя для швидкого і безперешкодного переміщення військових, обладнання та інших оборонних засобів.

Європейська комісія оприлюднила комплекс заходів, покликаних значно підвищити воєнну мобільність в Європі та модернізувати спільну оборону на континенті. Так званий "Воєнний Шенген" має сприяти швидшому переміщенню військ і зброї в межах усіх країн-членів Євросоюзу.

Як йдеться у заяві Єврокомісії, відповідні заходи в межах ЄС мають створити широкий простір, у якому війська, обладнання та воєнні засоби будуть переміщатися швидко та безперешкодно.

Зокрема, з метою забезпечення швидкого і масштабного переміщення військових, аби наблизити ЄС до "Воєнного Шенгену", відповідні заходи Єврокомісії передбачають:

усунення регуляторних бар’єрів (усі 27 країн-членів ЄС матимуть єдину процедуру дозволу для переміщення воєнних засобів);

створення екстреного набору заходів для прискорення процедур і пріоритетного доступу до інфраструктури;

покращення готовності транспортної інфраструктури;

об'єднання та спільне використання можливостей для транспорту та логістики;

зміцнення урядування і координації;

поглиблення співпраці з НАТО та іншими партнерами.

Одночасно, Єврокомісія представила план, щоб зміцнити оборонну промисловість ЄС шляхом стимулювання розвитку проривних інновацій та підтримки нових суб’єктів у галузі оборони. Йдеться про розкриття потенціалу революційних інновацій – нових технологій, які докорінно змінюють виконання процесів. До уваги беруться засвоєні уроки війни Росії проти України, бо ця війна показала як оборонні технології змінюють сучасну війну.

У цьому зв’язку, передбачається завдяки інноваціям збільшити виробничий потенціал Європи.

Відповідний план зосереджується на чотирьох пріоритетах:

підтримка інвестицій в оборонних компаніях;

прискорення розвитку нових технологій;

розширення доступу до оборонних можливостей;

сприяння розвитку навичок, необхідних для підтримання технологічної переваги Європи.

Як наголосили у Єврокомісії, запропоновані кроки негайно будуть втілюватися. Крім того, заходи щодо воєнної мобільності будуть представлені для Ради ЄС і Європейського парламенту з метою їх схвалення.

В ЄС усвідомили, що не готові до війни

Раніше видання Financial Times писало, що дороги та бюрократія заважають Європі готуватися до оборони. Зокрема, за нинішніх правил, темпів ухвалення та реалізації рішень європейським арміям знадобиться не менше 45 днів, аби зустріти потенційного супротивника.

ЄС і НАТО зараз прагнуть скоротити цей час транзиту до 3–5 днів. Однак це вимагатиме значного оновлення доріг, мостів і залізниць, а також спрощення прикордонних правил.

