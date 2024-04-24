Швеція модернізує свою цивільну оборону, і зміцнює енергетичну інфраструктуру.

Швеція вживає все більш рішучих заходів, щоб бути готовою на випадок найгіршого сценарію - вторгнення Росії в Європу.

Як пише Bloomberg, крім зміцнення збройних сил, які були скорочені після холодної війни, оскільки Швеція зробила ставку на мирне майбутнє, країні необхідно модернізувати порти, дороги, залізничні мережі, лікарні та притулки.

"Її енергопостачання - поєднання атомної, гідро- та вітрової енергетики - особливо вразливе через географічне положення. Близько 16 тисяч кілометрів ліній електропередач, що з'єднують виробничі потужності на півночі країни з основними містами на півдні, проходять через густі ліси, що займають близько двох третин території", - пише видання.

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За словами експертів, це робить електромережі країни відкритішими для саботажу, ніж у багатьох інших європейських країнах, і Швеція має бути готова до збоїв, оскільки критично важлива інфраструктура часто стає головною метою під час війни.

Розширення поля бою по всій Європі - не єдина причина для занепокоєння. Підвищується також небезпека гібридних війн, включно з так званими атаками під фальшивим прапором.

"Ніхто не знає, скільки у нас часу", - сказав міністр цивільної оборони Карл-Оскар Бохлін.

Водночас Швеція значно збільшила щорічні видатки на цивільну оборону. Загалом уряд виділив на цивільну оборону близько 5,5 млрд крон (510 млн доларів) у бюджеті на 2024 рік, що майже втричі більше, ніж 2021 року. Але ця сума все одно не дотягує до 10 мільярдів крон, які, за оцінками Шведського агентства з надзвичайних ситуацій, потрібні країні щороку, щоб почати виходити з кризи.

"Неважливо, наскільки сильними стануть збройні сили - якщо ми не отримаємо необхідної підтримки від цивільної оборони, ми не зможемо зробити те, що потрібно", - сказав головнокомандувач збройних сил Мікаель Байден.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що інші країни мають брати приклад із Фінляндії, яка протягом десятиліть створювала й підтримувала надійну інфраструктуру цивільної оборони, а також навчала цивільне населення, як діяти в надзвичайних ситуаціях.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон уже взяв це до відома.

"Ми багато чому вчимося на прикладі того, що відбувається в Україні, з причин, які дуже сумні", - сказав він. - "З більш позитивних причин ми також вчимося у Фінляндії, не в останню чергу, коли йдеться про готовність і цивільну оборону".

Можливість нападу Росії на НАТО

На думку Інституту вивчення війни, президент Росії Володимир Путін почав підготовку до військової агресії проти Північноатлантичного Альянсу.

При цьому голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що країни НАТО підготовлені до потенційного прямого зіткнення з Росією.

Financial Times вважає, що країни Балтії є слабким місцем, де Путін може перевірити рішучість НАТО, організувавши провокації або навіть безпосередньо напавши на одну з країн-членів Північноатлантичного Альянсу.

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