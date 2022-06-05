Продовольча криза створить багато проблем на континенті.

Путін повинен піти на переговори і укласти угоду, в тому числі про розблокування зерна в українських портах. Якщо цього не зробити, то війна в Україні матиме серйозний вплив на Африку. На території континенту почнуться війни і державні перевороти.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо в інтерв'ю порталу Ansa.

"Путін повинен сісти за стіл переговорів. Він повинен якнайшвидше укласти мирну угоду, яка також передбачає угоду по зерну, наприклад, угоду про припинення вогню, яка дозволить нам евакуювати жінок, цивільних осіб і дітей, які вже сто днів перебувають під російськими бомбами на сході України", — заявив Ді Майо.

За словами міністра закордонних справ, Італія робить все можливе, щоб допомогти розблокувати маршрути для експорту українського зерна. Якщо цього не зробити, то в Африці почнуться війни і державні перевороти. Відповідно, Європа зіткнеться зі ще більшим потоком біженців.

Нагадаємо, на початку травня влада Туреччини підготувала "дорожню карту" для вирішення глобальної продовольчої кризи, яка виникла через напад Росії на Україну. План включає маршрут, страхування, безпеку суден, розмінування портів, а також склад командного центру. В рамках цієї ініціативи планується експортувати 20 мільйонів тонн зерна.

Тим часом РФ продає раніше вкрадене в Україні зерно Сирії. А лідер Африканського Союзу під час зустрічі з Путіним звинуватив Захід у посиленні продовольчої кризи. При цьому він нічого не сказав про дії РФ, які призвели до поточної ситуації.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: