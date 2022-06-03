Африканський лідер натякнув Путіну, що багато країн Африки підтримали у війні з Україною сторону Росії.

Лідер Африканського союзу, президент Сенегалу Макі Салл під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що західні санкції проти Росії посилили відсутність доступу Африки до зерна.

Про це йдеться в розшифровці на сайті президента Росії.

Він нагадав Путіну про продовольчу кризу у зв'язку з відсутністю поставок зернових з України, натякнувши, що багато країн Африки підтримали у війні з Україною сторону Росії: "Потрібно відзначити, що позиція Африканського континенту дуже різнорідна і, попри великий тиск, багато країн все-таки не засудили позицію Росії".

При цьому в розшифровці немає ні натяку на засудження Саллом дій Росії, яка блокує Чорне море і розкрадає українське зерно на окупованих територіях. Навпаки, лідер Африканського союзу вважав доречним звинуватити в кризі Захід.

"Санкції проти Росії ще більше погіршили цю ситуацію, і зараз у нас немає доступу до зернових з Росії, особливо до пшениці з Росії. І, що найголовніше, у нас немає доступу до добрив, тому що ситуація і так була складна, а зараз вона ще більш складна, і це тягне за собою наслідки для продовольчої безпеки в Африці", - сказав він.

Африканські країни критично залежать від зерна з Росії та України, на частку яких припадає понад 40% імпорту пшениці на континент.

Такі країни, як Руанда, Танзанія та Сенегал, отримують від обох країн понад 60% такого імпорту. У Єгипті ця цифра досягає 80%, тоді як Бенін і Сомалі повністю залежать від постачання пшениці з Росії та України.

Африканські країни також залежать від добрив з України, і їхня нестача вплине на посівну в цьому році та буде відчуватися протягом усього наступного року, попереджала ООН.

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