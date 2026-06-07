Путін поводиться все більш дивно, це лякає до нестями, – The Independent

Експерти заявляють про очевидне погіршення психічного та фізичного стану російського диктатора.

На економічному форумі в Санкт-Петербурзі Володимир Путін виглядав хворим і опухлим, при цьому його заяви про війну в Україні були далекими від істини і досить дикими, з огляду на поточну ситуацію на полі бою.

Як пише The Independent, Путін заявив, що Росія перемагає на полі бою в Україні, а бізнес і економіка процвітають як всередині країни, так і за кордоном. Він також стверджував, що війну можна і потрібно виграти, і що Росія хоче отримати частини чотирьох областей України, які її армії не вдалося повністю захопити.

Як зазначає видання, Путін наслідує Трампа у своїй зростаючій непередбачуваності, і це робить його все більш небезпечним. Як зазначила радниця президентів США з питань Росії Фіона Хілл, Путін стає "дивнішим", але його не варто списувати з рахунків.

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Відсутність прогресу в Україні підштовхує Путіна до нових дій і провокацій. Він тепер зображує Європу як головного агента Зеленського – російські державні ЗМІ звинувачують європейських військових і промисловість у наданні флотів безпілотників, що підтримують українську військову машину.

"Це підвищує ризик інсценування Росією "операцій під чужим прапором" для виправдання поширення війни на Білорусь і далі на країни Балтії та Східні Балкани, що означало б напад на партнерів по НАТО. Існують побоювання щодо інсценованих "аварій" на атомних електростанціях – а в Чорнобилі, де 1986 року сталася найбільша цивільна ядерна аварія сучасності, і в Запоріжжі останнім часом відбувалися військові дії", – прогнозує The Independent.

Видання зазначає, що, хоча Путін, як і раніше, при владі, але коло його радників та ідеологів звужується і старіє. До того ж вони не розробили жодної формули для перемоги у війні, досягнення перемир’я чи угоди:

"У міру того, як російське керівництво опиняється в психологічному глухому куті, зростає ризик того, що воно вдасться до старих хитрощів – хімічної та біологічної зброї".

Пітер Франкопан, професор світової історії в Оксфорді, припустив, що крах режиму Путіна означатиме анархію на великих територіях Східної Росії – де, за його словами, "знаходяться арсенали справді жахливих речей – і хто знає, що станеться", якщо вони опиняться на волі.

Найбільше занепокоєння викликають жахливі людські жертви з обох боків. Така ситуація не може тривати довго – і, ймовірно, Путін це розуміє: ще один привід для занепокоєння щодо його душевного стану та політичної спроможності, зазначається у статті.

"Я підозрюю, що саме тривожно очевидне погіршення психічного та фізичного стану російського лідера послужило приводом для попередження глави британських збройних сил про те, що зараз ми перебуваємо у більшій небезпеці, ніж будь-коли за все його життя", – пише оглядач The Independent Роберт Фокс.

Проблеми Путіна

Як писав УНІАН, Петербурзький міжнародний економічний форум яскраво продемонстрував глибоку деградацію кремлівської пропаганди. На відміну від радянських часів, коли Москва використовувала у своїй пропаганді щирих "корисних ідіотів" світового рівня – відомих письменників, художників і філософів – сьогодні Росія може запропонувати лише маргінальних і скандальних персонажів.

Також американський журналіст Саймон Шустер пише, що навіть затяті прихильники російської агресії проти України вже не можуть пояснити, чому війна триває досі, і фактично в Росії є лише 2 людини, які хочуть її продовження.

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