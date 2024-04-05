Її намагалися вхопити, але не встигли.

Під час Великодньої меси у Ватикані біля Папи Римського Франциска впала ікона Ісуса Христа. Відповідне відео поширили у мережі.

На ньому можна побачити, як сильний порив вітру штовхає стародавню ікону і вона падає неподалік від Франциска. Один з присутніх намагався втримати її, однак не встиг. Після цього троє служителів повернули на місце важку опору.

Італійська газета Il Messaggero пише, що в мережі цей інцидент вже зіставили з іншими подібними ситуаціями, які збігалися з великими змінами у Ватикані. Наприклад, у 2013 році з'явилося фото блискавки, що вдарила в базиліку собору Святого Петра в Римі в день, коли папа Бенедикт XVI оголосив про намір покинути Святий Престол.

Відео дня

Позиція Ватикану по війні в Україні:

Нагадаємо, Папа Франциск офіційно розпочав свій понтифікат в якості 266-го Папи Римського у березні 2013 року.

Після початку повномасштабної війни він підтримував народ України, однак неодноразово робив заяви, які викликали нерозуміння та обурення з боку українців.

Наприклад, Франциск заявляв, що не підтримує Путіна, однак не виключає, що війну "могли спровокувати" або "не попередити". Крім того, він казав, що має велику повагу до "російського народу", якому "не властива жорстокість", з якою загарбники діють в Україні.

Нещодавно він сказав, що треба мати "сміливість підняти білий прапор та вести переговори". Після цього Ватикану довелося пояснювати його заяву.

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