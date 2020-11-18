У березні Рада ЄС дала свою згоду на те, що Північна Македонія і Албанія зможуть розпочати переговори про набуття членства в спільноті. Офіційний старт переговорів про вступ з двома балканськими країнами очікувався на міжурядовій конференції в грудні.

Болгарія заблокувала офіційний початок переговорів між Європейським Союзом та Північною Македонією про вступ останньої до ЄС.

Про рішення Софії заблокувати європейські прагнення Скоп'є повідомила в вівторок, 17 листопада, міністр закордонних справ Болгарії Єкатерина Захарієва після проведеної цього ж дня онлайн-зустрічі міністрів ЄС, передає DW з посиланням на Reuters.

Причинами такого кроку Болгарії щодо сусідньої держави Захарієва назвала досі неподолані суперечки навколо питань історії та мови.

"На даному етапі Болгарія не може підтримати проєкт рамкової програми щодо (початку) переговорів (про вступ у ЄС) з Республікою Північна Македонія і проведення першої міжурядової конференції", - сказала Захарієва.

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У березні Рада ЄС дала свою згоду на те, що Північна Македонія і Албанія зможуть розпочати переговори про набуття членства в спільноті. Офіційний старт переговорів про вступ з двома балканськими країнами очікувався на міжурядовій конференції в грудні.

Водночас, за словами Захарієвої, Болгарія дала згоду на початок переговорів про вступ до ЄС для Албанії.

Вступ Північної Македонії до ЄС та НАТО

У березні цього року Північна Македонія стала 30-м членом Північноатлантичного альянсу.

Щодо вступу до ЄС, то Північна Македонія чекала на це 15 років - саме стільки вона перебуває у статусі "держави-кандидата". За цей час вдалося розв'язати тривалу суперечку з Грецією щодо назви країни. Однак у вересні поточного року Болгарія повідомила іншим країнам ЄС про істотні суперечки з сусідньою країною мовного та історичного плану.

У Софії, зокрема, вважають, що після завершення Другої світової у Північній Македонії "мали місце етнічні та лінгвістичні маніпуляції". Згідно з болгарською офіційною інтерпретацією історії, слов'янські жителі Північної Македонії насправді є болгарами, які говорять болгарською мовою. Штучну "македонську" ідентичність їм нав'язав комуністичний режим Йосипа Броза Тіто, заявляють у Софії.

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Автор: УНІАН