За словами представника Брюсселя, десятки мільйонів євро фінансової допомоги також будуть заморожені в рамках цього рішення.

Європейський союз призупинив процес вступу Грузії до блоку. Про це заявив посол ЄС у цій країні Павел Герчинський, повідомляє Politico.

Виступаючи на заході про розширення ЄС у Тбілісі, він заявив, що "на жаль, процес вступу Грузії в ЄС наразі зупинено" після рішення лідерів країн-членів минулого місяця.

За словами європейського дипломата, рішення заморозити процес членства Грузії також призведе до призупинення фінансової допомоги з Європейського фонду миру, позабюджетного фонду стійкості ЄС, із призупиненням виплат у розмірі 30 мільйонів євро.

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"Сумно бачити відносини між ЄС і Грузією на такій низькій точці, коли вони могли бути на рекордно високому рівні", – сказав Герчинський.

Видання зазначає, що цей крок був зроблений після широкого засудження нового закону, згідно з яким підтримувані Заходом неурядові організації та ЗМІ будуть називатися "іноземними агентами".

Вступ Грузії до ЄС - останні новини

28 травня парламент Грузії остаточно ухвалив закон про "іноагентів". За подролання вето президента Саломе Зурабішвілі проголосували 84 депутати зі 150.

Згодом Вашингтон запровадив санкції проти провідних політиків правлячої партії "Грузинська мрія", які є "співучасниками підриву демократії в Грузії" та підриву її шляху до ЄС. У свою чергу Брюссель попередив, що закон несумісний із членством, після надання Грузії статусу кандидата в грудні минулого року.

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