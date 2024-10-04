Він зазначив, що може бути лінія, яка не обов'язково є міжнародно визнаним кордоном.

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна може стати членом Альянсу, навіть якщо не всі її території будуть звільнені від російської окупації. Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times.

Столтенберг вважає, що є способи для вирішення питання про застосування статті 5 Північноатлантичного договору про колективну безпеку, якщо Україна стане членом Альянсу з окупованими територіями. Столтенберг сказав:

"Є способи вирішити цю проблему".

Він зазначив, що може бути лінія, яка не обов'язково є міжнародно визнаним кордоном.

"Знову ж таки, порівнювати завжди дуже небезпечно, тому що жодні паралелі не вірні на 100 відсотків, але у Сполучених Штатів є гарантії безпеки Японії. Але вони не поширюються на Курильські острови, які Японія вважає японською територією, контрольованою Росією", - пояснив колишній генсек.

Крім того, він також згадав Західну Німеччину, яка розглядала Східну Німеччину як частину великої Німеччини.

"У них не було посольства у Східному Берліні. Але НАТО, звичайно, захищало тільки Західну Німеччину. Коли є воля, є і способи знайти рішення. Але вам потрібна лінія, яка визначає, де застосовується стаття 5, і Україна повинна контролювати всю територію до цього кордону", - додав Столтенберг.

Вступ України до НАТО - останні новини

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна може стати 33-ю країною-членом Північноатлантичного альянсу. За його словами, Київ сфокусований на отриманні запрошення до НАТО.

"Наша мета - це повноцінне членство України в Альянсі. Україна може стати 33-ю країною-членом НАТО, українці заслуговують на це. Сьогодні ми обговорили перспективи співпраці, ключові орієнтири, які можуть зміцнити нас, Альянс, зміцнити нашу взаємодію", - сказав Зеленський.

Вас також можуть зацікавити новини: