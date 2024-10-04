Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна може стати членом Альянсу, навіть якщо не всі її території будуть звільнені від російської окупації. Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times.
Столтенберг вважає, що є способи для вирішення питання про застосування статті 5 Північноатлантичного договору про колективну безпеку, якщо Україна стане членом Альянсу з окупованими територіями. Столтенберг сказав:
"Є способи вирішити цю проблему".
Він зазначив, що може бути лінія, яка не обов'язково є міжнародно визнаним кордоном.
"Знову ж таки, порівнювати завжди дуже небезпечно, тому що жодні паралелі не вірні на 100 відсотків, але у Сполучених Штатів є гарантії безпеки Японії. Але вони не поширюються на Курильські острови, які Японія вважає японською територією, контрольованою Росією", - пояснив колишній генсек.
Крім того, він також згадав Західну Німеччину, яка розглядала Східну Німеччину як частину великої Німеччини.
"У них не було посольства у Східному Берліні. Але НАТО, звичайно, захищало тільки Західну Німеччину. Коли є воля, є і способи знайти рішення. Але вам потрібна лінія, яка визначає, де застосовується стаття 5, і Україна повинна контролювати всю територію до цього кордону", - додав Столтенберг.
Вступ України до НАТО - останні новини
Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна може стати 33-ю країною-членом Північноатлантичного альянсу. За його словами, Київ сфокусований на отриманні запрошення до НАТО.
"Наша мета - це повноцінне членство України в Альянсі. Україна може стати 33-ю країною-членом НАТО, українці заслуговують на це. Сьогодні ми обговорили перспективи співпраці, ключові орієнтири, які можуть зміцнити нас, Альянс, зміцнити нашу взаємодію", - сказав Зеленський.