Генсек Альянсу нагадав, що рішення про вступ країни приймають усі члени НАТО одностайно.

Росія не має ні права голосу, ні права вето, щоб запобігти вступу України до НАТО в майбутньому. Втім, для цього рішення повинна бути одностайна підтримка усіх членів Альянсу. Поки цього немає, заявив генсек НАТО Марк Рютте в інтерв'ю El País.

"Всередині Альянсу членство вимагає одностайності. На Вашингтонському саміті ми вирішили, що шлях України до НАТО є незворотним. Водночас кілька союзників, включаючи США, заявили, що наразі вони виступають проти вступу України. Якщо подивитися на мирний план і бажання гарантувати, що Путін ніколи більше не спробує напасти на Україну, то якщо членство в НАТО не є варіантом, ми повинні принаймні забезпечити достатньо надійні гарантії безпеки , щоб Росія ніколи більше не спробувала цього зробити", - заявив Рютте.

На його переконання, необхідно сконцентруватися на трьох питаннях:

Відео дня

як зберегти сильні Збройні сили України;

що може зробити Коаліція охочих;

що можуть зробити США, оскільки президент Трамп заявив перед зустріччю з Путіним на Алясці, що хоче бути залученим до гарантій безпеки.

На уточнювальне питання, чи залишатимуться двері Альянсу для України відчиненими, Рютте відповів:

"Вашингтонський договір 1949 року дозволяє будь-якій країні євроатлантичного регіону приєднатися. Але це неможливо без одностайності серед союзників".

Мирна угода - прогноз Рютте

Як повідомляв УНІАН, у цьому ж інтервʼю Рютте заявив, що війна в Україні може закінчитися до кінця 2025 року.

У вирішальний момент мирних переговорів для України Генеральний секретар НАТО попереджає, що навіть якщо буде підписано угоду про припинення війни, розпочатої Володимиром Путіним майже чотири роки тому, "Росія залишатиметься довгостроковою загрозою ще довго".

Вас також можуть зацікавити новини: