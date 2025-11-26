Генсек НАТО передбачає, що після Женевських переговорів активізуються зусилля щодо врегулювання війни.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що війна в Україні може закінчитися до кінця 2025 року. Про це він заявив в інтерв'ю El País.

У вирішальний момент мирних переговорів для України Генеральний секретар НАТО попереджає, що навіть якщо буде підписано угоду про припинення війни, розпочатої Володимиром Путіним майже чотири роки тому, "Росія залишатиметься довгостроковою загрозою ще довго".

Рютте також похвалив президента США Дональда Трампа за те, що "з лютого він послідовно намагається вийти з глухого кута з Путіним, щоб покласти край цій жахливій війні". Генсек переконаний, що мирний план Трампа був "основою для переговорів між Україною та США і гарною основою для подальших дискусій". Пропозиція містить ґрунтовні елементи та інші, які потребують більшої роботи та діалогу. Саме це зараз роблять українці та США, додав Рютте.

На уточнювальне питання, чи можливо, що війна закінчиться до кінця цього року, генсек Альянсу відповів:

"Звичайно. Ми всі молимося, щоб ця війна закінчилася якомога швидше. Я хочу зробити все можливе, щоб допомогти втілити в життя бачення президента Трампа щодо досягнення цієї мети. Я повністю поділяю бачення Трампа: ця різанина має припинитися".

Він додав, що близько мільйона росіян загинуло або було важко поранено. Росія втрачає близько 20 000 солдатів щомісяця. Ці люди гинуть, "ледве здобуваючи якусь територію". Рютте нагадав, що цього року Росія захопила лише близько 1% території України та просувається лише на кілька метрів на день.

"Вони намагаються взяти Покровськ вже 18 місяців і досі не мають його повністю під контролем. Більше росіян загинуло, намагаючись взяти це місто, ніж українців, які спочатку там жили", - додав він.

Відповідаючи на питання, чи є в Рютте відчуття, що світ перебуває в "особливій ситуації, яка може незабаром призвести до закінчення війни", він відповів:

"Завжди важко передбачити, але я щиро сподіваюся, що мир настане найближчим часом. Звичайно, після Женевських переговорів має бути більше зустрічей, і має бути окреме, паралельне обговорення з ЄС та НАТО з певних питань. І ми ще не на цьому етапі".

Нагадаємо, що Трамп відмовився від встановленого раніше терміну - четверга - для того, щоб Україна погодилася на мирний план, який підтримують США.

На тлі цієї заяви американський лідер заявив, що президент України Володимир Зеленський зможе приїхати до Білого дому тоді, коли мирна угода буде погоджена.

Запропонований США проєкт "мирної угоди" щодо України в результаті зустрічі делегацій США, України та європейських союзників був переглянутий - з 28 до 19 пунктів. У РФ заявили, що отримавши первісну версію, тепер очікують на проміжний варіант плану миру. Однак за даними джерел The Washington Post, навіть рання версія плану Трампа зовсім не влаштовувала Кремль повною мірою.

