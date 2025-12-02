Він наголосив, що в Україні були би раді прийняти Віткоффа.

Президент України Володимир Зеленський не впевнений, що американці сьогодні одразу готові приїхати до України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав під час спільної прескоференції з прем’єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном в Дубліні.

Зокрема, у Зеленського запитали, чи є у нього плани найближчими днями зустрітися з американським спецпосланником Стівом Віткоффом.

Як нагадав президент України, вчора, 1 грудня, вже відбулася розмова з Віткоффом і американською командою.

"Ми очікуємо на результат в американсько-російських переговорах сьогодні", - повідомив Зеленський.

Глава держави додав, що якщо буде відчуття, що можна розраховувати на реальні результати, а не просто слова, то в Україні готові на зустріч.

"І ми були би дуже раді його прийняти в Україні, але я не певен, що вони цими днями готові приїхати. Але, хто знає. Я хочу почекати до сьогоднішнього вечора", - сказав Зеленський.

При цьому, президент не готовий розкрити деталі 20 пунктів, напрацьованих української і американською делегаціями під час двох зустрічей у Женеві і Маямі.

Чутливі питання мирного плану

Водночас, за його словами, є три питання найбільш чутливих і найскладніших.

Зокрема, це про території. Також питання про заморожені активів.

"Я не можу просто сам говорити від імені європейських лідерів щодо грошей від заморожених активів, щодо спільних рішень європейців. Вони заморожені в Європі", - додав Зеленський.

Ще одне питання – це про гарантії безпеки, адже Україна розраховує на сильні гарантії безпеки від США, від Європи, та деяких інших країн.

Зеленський додав, що команди продовжать працювати над цими темами.

Візит Віткоффа: що відомо

За даними кореспондента з міжнародних питань видання Axios Барака Равіда, спеціальний представник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер після зустрічей у Москві, які відбуваються сьогодні, можуть зустрітися з Зеленським в одній з європейських країн.

