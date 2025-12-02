Президент України Володимир Зеленський не впевнений, що американці сьогодні одразу готові приїхати до України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав під час спільної прескоференції з прем’єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном в Дубліні.
Зокрема, у Зеленського запитали, чи є у нього плани найближчими днями зустрітися з американським спецпосланником Стівом Віткоффом.
Як нагадав президент України, вчора, 1 грудня, вже відбулася розмова з Віткоффом і американською командою.
"Ми очікуємо на результат в американсько-російських переговорах сьогодні", - повідомив Зеленський.
Глава держави додав, що якщо буде відчуття, що можна розраховувати на реальні результати, а не просто слова, то в Україні готові на зустріч.
"І ми були би дуже раді його прийняти в Україні, але я не певен, що вони цими днями готові приїхати. Але, хто знає. Я хочу почекати до сьогоднішнього вечора", - сказав Зеленський.
При цьому, президент не готовий розкрити деталі 20 пунктів, напрацьованих української і американською делегаціями під час двох зустрічей у Женеві і Маямі.
Чутливі питання мирного плану
Водночас, за його словами, є три питання найбільш чутливих і найскладніших.
Зокрема, це про території. Також питання про заморожені активів.
"Я не можу просто сам говорити від імені європейських лідерів щодо грошей від заморожених активів, щодо спільних рішень європейців. Вони заморожені в Європі", - додав Зеленський.
Ще одне питання – це про гарантії безпеки, адже Україна розраховує на сильні гарантії безпеки від США, від Європи, та деяких інших країн.
Зеленський додав, що команди продовжать працювати над цими темами.
Візит Віткоффа: що відомо
За даними кореспондента з міжнародних питань видання Axios Барака Равіда, спеціальний представник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер після зустрічей у Москві, які відбуваються сьогодні, можуть зустрітися з Зеленським в одній з європейських країн.