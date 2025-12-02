Зеленський: Делегації України та США напрацювали план завершення війни з 20 пунктів

Тепер Україна чекає на результати зустрічі американців з росіянами у Москві.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що представники України та США під час двох раундів переговорів у Женеві та Маямі напрацювати проєкт "мирного плану" із завершення війни, який складається з 20 пунктів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав під час спільної прескоференції з прем’єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном в Дубліні.

Зеленський повідомив, що сьогодні вранці відбулась зустріч з українською делегацією, яка раніше в США зустрічалась з командою президента США Дональда Трампа.

Відео дня

"Є зараз 20 пунктів, які були напрацьовані в Женеві, які були доопрацьовані у Флориді. Декі речі ще треба опрацювати з того, що я бачив", - повідомив Зеленський.

За його словами, США роблять серйозні кроки для того, аби "закінчити війну так чи інакше".

"І наше завдання – я впевнений, що це наше спільне завдання усіх в Європі – дійсно закінчити війну, а не просто отримати паузу у бойових діях. Потрібен достойний мир і щоб це дійсно відбулось. На стороні миру мають бути справді всі - всі в Європі і всі нації, які мир цінують", - сказав Зеленський.

Також глава держави розповів про наступні кроки.

"Передовсім буде зустріч американської делегації в Росії. Ми будемо чекати відповідні від них сигнали. Вони хочуть звітувати після їх зустрічі саме нам. Я думаю, від цих сигналів, які вони будуть, залежить майбутнє і наступні кроки. Кроки будуть змінюватися впродовж днів, навіть, я думаю, погодинно", - сказав Зеленський.

Він зазначив, якщо сигнали від представників США спрацюють як "fair play", тоді, можливо, відбудеться швидко зустріч української і американської делегацій.

Рівень цієї зустрічі залежатиме від сигналів.

"Якщо сигнали такі, які будуть давати можливість і шанс прийняття глобальних, але швидких рішень, то буде рівень вище. Якщо все це ще діалог, бо ви знаєте, діалогу дуже багато, а потрібні результати… І діалоги можна продовжувати, але потрібен результат. Можна просто балакати, а можна все-таки досягти максимуму, щоби наблизити закінчення війни", - сказав Зеленський.

Він готовий отримати всі вигнали і на проведення зустрічі з Трампом.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, що за словами Володимира Зеленського, Україна наразі прагне напрацювати такі гарантії безпеки, які Росія не могла б порушити. А саме гарантії безпеки, незалежності та суверенітету, уточнив він.

Президент Франції Еммануель Макрон також наголосив на важливості гарантій безпеки для України. При цьому серед європейських союзників України все більше сумнівів у тому, що США віддані НАТО та трансатлантичній безпеці.

Вас також можуть зацікавити новини: