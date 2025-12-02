Європейські лідери побоюються, що прагнення Трампа швидко завершити війну в Україні підірве єдність НАТО та надасть Росії стратегічну перевагу.

Адміністрація Дональда Трампа активно працює над мирним врегулюванням війни в Україні, однак європейські союзники дедалі більше сумніваються в американській відданості НАТО та трансатлантичній безпеці, пише The Wall Street Journal.

Спеціальний посланець Білого дому Стів Віткофф вирушив до Москви для участі в черговому раунді переговорів з Кремлем. Водночас державний секретар Марко Рубіо пропускає піврічну зустріч міністрів закордонних справ НАТО — востаннє подібне сталося у 1999 році, зазначає колишня речниця Альянсу.

"Його відсутність буде відчуватися гостро, оскільки вона відбувається в розпал мирних переговорів щодо України, які спонукали багатьох європейських лідерів засумніватися в тому, чи пріоритети Вашингтона все ще збігаються з пріоритетами Європи", — зазначає видання.

Відео дня

Мирний план - як реагує Європа

28-пунктовий мирний план передбачає поступки України: відступ, скорочення військових сил та відсутність гарантованого захисту від США чи НАТО у разі подальшої агресії Росії. План також пропонує США виступати радше як посередник між Росією та НАТО.

"Це Версальський договір, за винятком того, що карає жертву та винагороджує агресора", — говорить Карло Масала, професор міжнародної політики Мюнхенського університету Бундесверу.

Прем’єр Польщі Дональд Туск назвав проєкт мирного плану "неприйнятним". Водночас колишній міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто зазначив:

"Шкода, що партнерам по НАТО довелося дізнаватися про деталі мирних планів з повідомлень ЗМІ. Це показує, що як політична структура НАТО не працює належним чином".

Президент Франції Еммануель Макрон наголосив на важливості гарантій безпеки для України, повідомивши, що "якби не європейці, Путін і Трамп давно б досягли угоди".

Американці та європейці підходять до мирного процесу з двох різних точок зору, сказала Емілі Ферріс, експерт з питань Росії з Королівського інституту об'єднаних служб, лондонського аналітичного центру, що спеціалізується на оборонних та військових справах.

"Європа бачить, як Росія переозброюється, і стурбована наступною війною", – сказала вона. "Американці думають набагато короткостроковіше – давайте завершимо цей процес – поставимо Україну на ноги та зліпимо якийсь холодний мир ще на рік-два".

Наслідки для НАТО

Аналітики попереджають, що мирний план США створює ризик розколу альянсу. Генерал-лейтенант армії США у відставці Бен Ходжес каже:

"Це сценарій мрії для Росії. З часів Радянського Союзу її метою було вбити клин між США та Європою. Я думаю, що причина, чому Трамп ігнорує Європу, полягає в тому, що він вважає Європу незначною".

Як пише WSJ, Путін знає, що не може перемогти НАТО у лобовому бою, особливо враховуючи те, наскільки погано закінчилася війна в Україні для російських сил. Його єдина надія — перемогти його політично, підірвавши його єдність, що він намагається робити постійно.

Ед Арнольд, колишній офіцер британської армії, додає: "Політично Росія на межі перемоги. Це створить величезні розбіжності в трансатлантичному партнерстві".

"Останній мирний план США значною мірою сприятиме розколу НАТО, пропонуючи те, що буде рівнозначним амністії для Росії за вторгнення, що дозволить їй знову увійти до клубу багатих країн G-8 та реалізувати спільні плани економічного розвитку зі США в таких регіонах, як Арктика", - підсумовує видання.

Мирний план Трампа - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Адміністрація Дональда Трампа робить ще одну спробу домогтися прориву в мирних переговорах між Росією та Україною — і знову покладається на нетипових дипломатів.

Уже у вівторок до Москви вирушать Стів Віткофф, давній бізнес-партнер Трампа, та його зять Джаред Кушнер. Обидва не мають офіційних посад і не були затверджені Сенатом, але саме їх президент вважає ключовими посередниками.

На тлі новин про переговори Білий дім заявив, що в адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа "дуже оптимістично" налаштовані щодо угоди про мир в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: