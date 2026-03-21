Можливо, Третя світова війна вже почалася, і багато країн зараз намагаються виграти час, – Вучич

На його думку, світ уже вступив у фазу масштабного протистояння.

Запобігти Третій світовій війні буде складно. Більше того, можливо, вона вже почалася – просто ми офіційно ще не говоримо про це так, заявив президент Сербії Олександр Вучич. За його словами, вже давно можна спостерігати боротьбу за нафту, газ, мінерали, рідкісні метали та інші ресурси.

"Якщо подивитися на Першу та Другу світові війни, можна побачити, що обидві спочатку починалися з регіональних конфліктів. Лише пізніше утворилися більші військові та політичні союзи, які в підсумку зіткнулися безпосередньо", – зазначив він в інтерв’ю Berliner Zeitung.

Також він заявив, що, можливо, Росія не зможе виграти війну проти України через чотири роки повномасштабних бойових дій. Однак і програти її "навряд чи зможе".

"Державу з ядерною зброєю неможливо перемогти військовим шляхом. Той, хто цього не визнає, на мій погляд, робить неправильні розрахунки", - підкреслив Вучич. А ще не виключає того, що в таких конфліктах, як на Близькому Сході, в якийсь момент буде застосовано і тактичну ядерну зброю.

"Події в Перській затоці матимуть довгострокові наслідки для всього Близького Сходу. Регіон наразі перебуває у фазі реорганізації. Багато країн Перської затоки дуже уважно спостерігають за тим, як країни Магрибу – тобто Північної Африки – а також інші держави позиціонували себе в цих конфліктах. Від цього залежатиме і їхня власна майбутня політика", – додав він.

Багато гравців зараз намагаються насамперед виграти час, тоді як паралельно ведуться приготування до більших і масштабніших зіткнень, заявив Вучич.

