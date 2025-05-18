Зазначається, що Лев XIV приховував від усіх, що \він кардинал.

Папа Римський Лев XIV майже два роки приховував від особистого тренера, хто він насправді. 26-річний Валеріо Мазелла дізнався, що його підопічний кардинал, коли побачив його по телевізору.

В інтерв'ю Il Messaggero тренер розповів, як нинішній Папа Римський займався у спортивному залі з 2023 року, коли Франциск запросив його до Риму на посаду голови Дикастерії у справах єпископів.

"Тут у тренажерному залі ніхто не знав, що Роберт, тепер Лев XIV, був кардиналом, зокрема я, хоча його тренував", - поділився чоловік.

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За словами Мазелла, Лев XIV - людина з "відмінною фізичною формою":

Для чоловіка його віку... виняткова. Типова для людини, яка ніколи не припиняла займатися спортом, з чудовим співвідношенням м'язової маси, кісткової маси і жирової маси.

Тренер розповів, що був упевнений, що його клієнт професор або вчений.

"Коли його обрали Папою, побачивши його по телевізору, я відразу впізнав його. Я не міг повірити. По суті, я тренував майбутнього понтифіка: це неймовірно, але для мене він був клієнтом, як і будь-який інший, і поводився як усі клієнти цього спортзалу. Він завжди був добрим, ніколи не нервував і не дратувався. Дійсно, спокійна і врівноважена людина", - поділився Мазелла.

Інтронізація Папи Римського - головні новини

18 травня Папа Римський Лев XIV офіційно вступив на посаду Понтифіка і проголосив свою першу проповідь, у якій згадав Україну.

На церемонії присутні понад 150 міжнародних делегацій на чолі з монархами, президентами та прем'єр-міністрами. Зокрема, на подію прибули віцепрезидент США Джей Ді Венс і державний секретар Марко Рубіо. Також участь в урочистостях бере президент України Володимир Зеленський разом із першою леді.

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