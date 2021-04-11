В Ірані заявили, що можуть вчинити дії у відповідь щодо винних у аварії.

В Ірані назвали аварію на ядерному об'єкті в місті Натанз терористичним актом.

Про це заявив віце-президент Ірану Алі Акбар Салехі, передає РБК-Україна із посиланням на FARS.

Аварія сталася в розподільній електромережі об'єкта.

"Іран засуджує цей огидний акт і нагадує міжнародного співтовариства і МАГАТЕ про необхідність боротися з подібними проявами ядерного тероризму", - заявив Салехі.

Він зазначив, що дії щодо центру зі збагачення в Натанзі свідчать про поразку противників прогресу Ірану в ядерній сфері та переговорного процесу.

Також в Ірані заявили, що можуть вчинити дії у відповідь щодо винних.

Читайте такожІран повідомив МАГАТЕ про плани збагачувати уран до 20% усупереч ядерній угоді

Аварії на ядерному об'єкті в Ірані

Сьогодні, 11 квітня, в Ірані на ядерному об'єкті сталася аварія, пов'язана з електричними мережами. Причина аварії встановлюється.

Влітку 2020 року на цьому ядерному об'єкті спалахнула пожежа, яка завдала йому значної шкоди.

Ядерна угода з Іраном: що відомо

У червні 2015 року п'ять країн - постійних членів Ради Безпеки ООН (США, Велика Британія, Франція, Китай і Росія), а також Німеччина, після багаторічних переговорів з Іраном, уклали атомну угоду (ВДП), яка має на меті не дозволити Тегерану роздобути ядерну зброю.

Угода передбачає різке обмеження Тегераном його ядерної програми, щоб запобігти створенню ядерної зброї. Міжнародна спільнота в обмін скасовує санкції, введені проти Ірану через його ядерну програму. Угода не забороняє Ірану створення балістичних ракет, проти чого виступають США. Вашингтон також, на відміну від інших учасників угоди свої санкції не скасував, а лише кожні півроку продовжував "виключення" з їх дії.

У травні 2018 року США вийшли з цієї угоди і ввели проти Тегерана односторонні санкції.

У відповідь Іран спочатку відмовився виконувати частину зобов'язань в рамках СВПД, а 6 січня 2020 оголосив про відмову від "останнього ключового обмеження, що стосується кількості центрифуг", і заявив, що тепер "обмежень по роботі з ядерною програмою Ірану не залишилося".

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олександр Топчій