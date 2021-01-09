Аналітики вважають, що висловлювання лідера КНДР - це спроба здійснити тиск на нову адміністрацію США.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що США є "найбільшим ворогом" його країни, і що він не очікує, що Вашингтон змінить свою політику щодо Пхеньяна - хто б не був президентом.

Читайте такожУ КНДР публічно розстріляли порушника карантинуПро це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Виступаючи на рідкісному з'їзді своєї правлячої Робочої партії, Кім Чен Ин також пообіцяв розширити арсенал ядерної зброї та військовий потенціал КНДР.

Кім зазначив, що Пхеньян не має наміру застосовувати свою ядерну зброю, якщо "ворожі сили" не планують застосувати її першими проти Північної Кореї.

За його словами, США є "найбільшою перешкодою для нашої революції і нашим найбільшим ворогом ... незалежно від того, хто знаходиться при владі, справжній характер їх політики проти Північної Кореї ніколи не зміниться".

У його промові був викладений перелік бажаної зброї, включаючи балістичні ракети великої дальності, які можуть бути запущені з суші або моря та "надвеликі боєголовки".

За його словами, плани щодо створення атомного підводного човна майже завершені.

Його коментарі пролунали на тлі підготовки до вступу на посаду новообраного президента США Джо Байдена.

Аналітики вважають, що висловлювання лідера КНДР - це спроба здійснити тиск на нову адміністрацію США.

При цьому Кім Чен Ин раніше міг хвалитися теплими стосунками з президентом США Дональдом Трампом, який завершує свій термін, навіть якщо конкретного прогресу в переговорах щодо ядерної програми Північної Кореї не було.

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Автор: УНІАН