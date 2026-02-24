У РФ придумали нову страшилку про ядерну бомбу в Україні: Кремль вже вибухнув погрозами

Російська розвідка заявила, що нібито Британія і Франція активно працюють над наданням Україні ядерної зброї.

У Росії придумали нову страшилку про ядерну зброю в Україні. Так, російська розвідка заявила, що нібито Британія і Франція активно працюють над наданням нашій країні ядерної зброї та засобів її доставки і планують замаскувати передачу цієї зброї під нібито власну розробку України.

"Йдеться про приховану передачу Україні європейських комплектуючих, обладнання та технологій у цій сфері. Як варіант розглядається французька малогабаритна бойова частина TN75 від балістичної ракети підводних човнів М51.1", – йдеться в повідомленні.

При цьому в російській розвідці заявили, що нібито Німеччина відмовилася брати участь у цьому плані.

У Кремлі вже відреагували на цю інформацію потоком погроз

Так, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "намір Британії та Франції передати Україні ядерну бомбу є кричущим порушенням міжнародного права". Він також додав, що ця інформація буде враховуватися в ході переговорів щодо України.

А речник Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що передача ядерної зброї Україні є неприпустимою і "буде злочином, який може призвести до ядерної війни".

Він також запропонував підготувати звернення до парламентів Франції та Англії з вимогою провести розслідування.

Нагадаємо, минулого року Путін уже заявляв, що Україна нібито може застосувати проти РФ так звану "брудну" бомбу. Втім, він же і підтвердив, що у Москви немає жодних доказів того, що Київ уже створив або планує створити таку зброю.

Ядерна зброя в Європі

Зараз тільки дві країни в Європі володіють ядерною зброєю – Велика Британія і Франція.

Однак останнім часом про необхідність задуматися про власну ядерну зброю з огляду на зростаючу загрозу з боку Росії заявив президент Польщі Кароль Навроцький.

У свою чергу канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виключив можливість розробки його країною власної ядерної зброї, припустивши замість цього, що вони можуть розгорнути у себе ядерну зброю Франції та Великої Британії.

