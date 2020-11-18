Наступний рік принесе нерівномірне економічне відновлення й ще більше геополітичної напруги, але й деякі шанси зробити світ кращим.

Чи почуваєтеся ви везунчиками? Число 21 пов'язане з удачею, ризиком, щасливим шансом й азартом. Рівно стільки точок на стандартних гральних костях. Стільки шилінгів входить в одну гінею, валюту любителів робити ставки на перегонах коней.

Також 21 - це мінімальний вік для можливості зайти в казино у США. А ще назва сімейства карткових ігор, до яких входить блек-джек. Все це, як не дивно, підходить по характеру для року з надзвичайною невизначеністю, - пише The Economist. Найбільшим виграшом буде шанс взяти пандемію коронавірусу під контроль. Але до того ризики будуть пов'язані зі здоров'ям, життєздатністю економіки й соціальною стабільністю.

Читайте такожПандемія коронавірусу підвищує ризик нової світової війни - начальник генштабу БританіїЗ наближенням 2021-го The Economist перелічує 10 тенденцій, за якими варто стежити в наступному році.

Перша з них - битва за вакцини. Щойно перші вакцини стануть доступними, фокус швидко зміститься з героїчних зусиль у їх створенні на не менш складне завдання їх розповсюдження.

"Вакцинна дипломатія буде супроводжувати битви всередині країн й між ними за те, хто і коли повинен отримати щеплення. А ось і джокер: скільки людей відмовляться вакцинуватися, коли їм запропонують?" - пише видання.

Друга тенденція - це змішане економічне відновлення. Економічний відскок до зростання після пандемії буде неоднорідним. Оскільки місцеві спалахи й карантини будуть з'являтися і зникати. А уряди зроблять розворот від підтримки "життєдіяльності" компаній до спроб допомогти працівникам, які втратили роботу. Розрив між сильними й слабкими сильно збільшиться.

Третій тренд - доведеться латати новий світовий "безлад". Наскільки новий президент США Джо Байден буде успішний у спробах врятувати заснований на правилах світовий порядок, який розвалюється? Паризький кліматичний договір й ядерна угода з Іраном - очевидний простір для початку. Але розпад почався ще до Дональда Трампа і він переживе його президенство.

Читайте такожAssociated Press: У світі все ще є країни без коронавірусу, де вони?Четвертий тренд - напруга між США і Китаєм посилиться. Не варто чекати, що Байден зупинить торговельну війну з Китаєм. Він швидше захоче покращити відносини з союзниками, щоб вести її більш ефективно. Багато країн: від Африки до Південно-Східної Азії, - стараються з усіх сил, щоб не стати на чийсь бік у цій війні на тлі зростання напруги.

П'ятий тренд пов'язаний з компаніями на передовій конфлікту між США і Китаєм. І йдеться не лише про очевидні приклади, такі як Huawei і TikTok. Бізнес все більше стає геополітичним полем бою. Боси компаній мають справу не лише з тиском "згори", а й "знизу", оскільки працівники й клієнти вимагають переходу на стандарти, які б допомогти боротися зі змінами клімату й за встановлення соціальної справедливості. Тому що політики в цих сферах зробили надто мало.

Шостий тренд - зміна поведінки людей під впливом технологій. В 2020 році пандемія пришвидшила прийняття численних прикладів "технологічної поведінки": від відео-конференцій до покупок в інтернеті й віддаленої роботи чи навчання. В 2021 році стане більш зрозуміло, наскільки ці нові зміни в поведінці людей закріпляться.

Сьома тенденція - світ більше не буде таким відкритим, як раніше. Туризм скоротиться й зміниться. Більший акцент буде зроблено на внутрішні подорожі. Авіакомпанії, мережі готелів й виробники літаків постраждають. Так само як й університети, які сильно залежать від іноземних студентів. Культурний обмін теж скоротиться.

Читайте такожBloomberg: Пандемія COVID-19 зробила людей легкою здобиччю для шахраївВосьмий тренд пов’язаний з можливостями у сфері кліматичних змін. Променем надії на тлі кризи став шанс нарешті взятися за боротьбу з глобальним потеплінням. Уряди інвестують у плани зеленого економічного відновлення, щоб створити нові робочі місця й скоротити викиди. Наскільки амбітними будуть зобов'язання країн у цьому скороченні під час кліматичної конференції ООН, яку відклали в 2020 році? Наступний рік покаже.

Дев'ята тенденція - 2021-й буде роком дежавю. З багатьох точок зору, наступний рік буде спробою прожити поточний ще раз. Різні події включно з Олімпіадою, Dubai Expo й багатьма іншими політичними, спортивними й торговельними зібраннями спробують провести з річним запізненням. Але не всім це вдасться.

Десятка тенденція наступного року - спроба перетворити 2020-й на "тривожний дзвінок". Вчені й аналітики, які роками попереджали про загрозу початку пандемії, тепер спробують використати вузьке вікно можливостей, щоб переконати політиків нарешті звернути увагу на інші занедбані ризики. Серед них загроза стійких до антибіотиків інфекцій й ядерний тероризм.

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Переклад: Лесь Димань