Ентоні Блінкен пригрозив РФ впливовими економічними заходами, що раніше не застосовувалися, у разі вторгнення в Україну.

Москва обов'язково відреагує у разі, якщо США введуть "пекельні санкції" проти Росії через Україну.

Як повідомляє ТАСС, про це заявив журналістам глава МЗС Росії Сергій Лавров на полях засідання Ради міністрів закордонних справ (РМЗС) ОБСЄ, коментуючи заяви заступника держсекретаря США з політичних справ Вікторії Нуланд про санкції проти РФ, "яких ще не було в минулому".

"Якщо підуть нові, як вони сказали, пекельні санкції, то, звичайно, ми відреагуємо. Ми не можемо не реагувати. Як ми відреагуємо - буде видно", - сказав він.

Коментуючи слова Нуланд, Лавров також зазначив, що "все буває вперше". "До цього теж були санкції, яких не було. Наші західні колеги просто абсолютно втратили культуру діалогу, дипломатичних переговорів, досягнення консенсусу, здатність креативно шукати баланс інтересів", - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, 2 грудня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що разом з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном розробляють комплексний пакет стримування РФ від подальших агресивних дій щодо України. Пакет включає політичний і дипломатичний тиск, підготовку жорстких економічних санкцій на випадок розширення агресії і посилену співпрацю з Україною у сфері безпеки і оборони.

Раніше, 1 грудня, Блінкен пригрозив РФ впливовими економічними заходами, що раніше не застосовувалися, у разі вторгнення в Україну. Держсекретар США закликав РФ відвести озброєння від кордонів України, припинити обстріли на Донбасі і виконати Мінські домовленості.

Автор: Світлана Закелова