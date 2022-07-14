Проросійські опозиційні партії Молдови вважають, що постачання армії нових озброєнь погіршить ситуацію в регіоні і суперечить принципам нейтралітету.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, Молдова заявила про те, що потребує переозброєнні армії на випадок російської агресії.

Про це заявила президент Молдови Майя Санду в ефірі телеканалу Moldova 1.

"Якщо Росія спробує одного разу на нас напасти, що ми будемо робити – відправляти армію оборонятися мотиками? Мотиками проти літаків?"- запитала Санду.

Разом з тим проросійські опозиційні партії Молдови вважають, що постачання армії нових озброєнь погіршить ситуацію в регіоні та суперечить принципам нейтралітету.

Однак, Санду зазначила, що уряд зобов'язаний забезпечувати захист громадян країни, але армія Молдови зараз не зможе цього зробити, "якщо трапиться така ж трагедія, як в Україні".

Війна в Україні та ситуація в Молдові:

14 квітня 2022 року влада Молдови звинуватили російську армію в спробі вербування молдавських громадян. Заява пролунала через кілька днів після того, як британська військова розвідка повідомила, що Москва намагалася поповнити свої сили в Україні, вербуючи людей в Придністров'ї.

22 квітня 2022 року у РФ заявили, що під час "другого етапу" війни російська армія планує встановити повний контроль над Донбасом, який дозволить створити сухопутний коридор до Криму, і контроль над півднем України, який дасть "ЗС РФ ще один вихід в Придністров'я, де відзначають факти утиску російськомовного населення".

25 квітня спецслужби РФ організували провокацію з вибухами в столиці невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки".

26 квітня влада Молдови заявила про те, що не блокуватимуть Придністров'я і виступає за мирне врегулювання ситуації. За словами президента Майї Санду, ескалація в Придністров'ї викликана "провоєнними" силами всередині регіону, зацікавленими в дестабілізації безпеки. "Це робить регіон вразливим і створює ризики для Молдови. Засуджуємо будь-які провокації та спроби залучити Молдову в дії, які можуть поставити під загрозу мир в країні", - заявила вона.

Разом з тим ніяких переговорів з російським президентом Володимиром Путіним Санду проводити не планує.

26 квітня 2022 року стало відомо про те, що війська Російської Федерації готуються здійснити ракетний удар по придністровському регіону і звинуватити в цьому Україну.

27 квітня 2022 року президент Молдови Майя Санду визнала, що Молдова не має боєздатної армії. Глава держави підкреслила, що Молдова повинна докласти всіх зусиль для створення професійної та сучасної армії.

27 червня 2022 року президент Молдови Майя Санду заявила, що поки не бачить неминучих загроз для України з боку Придністров'я, де знаходяться російські війська.

Того ж дня, 27 червня, президент України Володимир Зеленський заявив, що можлива атака з боку Придністров'я, на території якого перебувають російські військові, буде ляпасом, на який Україна відповість ударом.

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