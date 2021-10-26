Мако та її чоловік житимуть в США

Японська принцеса Мако вийшла заміж за звичайного юриста Кей Комуро, з яким зустрічається з університету. 30-річна Мако тепер стане звичайною громадянкою Японії, позбудеться титулу й статку сім'ї.

Про це пише японське видання NHK.

Весілля відбулося у вівторок, 26 жовтня. Церемонія була дуже скромною й без традиційної церемонії, яка передбачена протоколом для членів імператорської сім'ї. При цьому Мако відмовилася від виплати в 1,3 мільйона доларів за втрату королівського статусу.

На церемонії одруження дівчина була в простому й скромному платті. Перед урочистістю вона відвідала своїх батьків, принца Акісіно та принцесу Кіко, а також бабусю й дідуся, колишніх імператора Акахіто та імператрицю Мітіко

Пара переїде жити в США, де у нареченого є робота в юридичній фірмі. Мако планує зайнятися своєю кар'єрою. Також принцесі необхідно отримати паспорт.

Стосунки Мако та Кей: що відомо

Пара познайомилася у 2012 році, коли принцеса навчалася в Міжнародному християнському університеті в Токіо.

Вперше про весілля Мако та Кей стало відомо в травні 2017 року, а у вересні пара оголосила про заручини, а весілля призначили на осінь 2018 року. Свято довелося відкласти через фінансові суперечки з участю матері Комуро та її колишнього нареченого.

Для вирішення питання Кей Комуро вирішив виплатити гроші колишньому нареченому своєї матері. Після чого весілля перенесли на 2020 рік через церемонію передачі престолу від Акіхіто його старшому синові Нарухіто

Як раніше повідомляв УНІАН, імператор Акіхіто зрікся престолу, завершивши тим самим тридцятирічну історію епохи Хейсей в Японії. Відразу після цього престол займе його син-наслідний принц Нарухіто.

Автор: Анастасія Горбачова