Це відбулося після того, як їхні закордонні продажі різко зросли з понад 16 мільйонів доларів до майже 80 мільйонів.

Компанія Lovehoney, яка займається секс-іграшками, отримала відзнаку від самої королеви Великобританії Єлизавети II - одну з найвищих нагород у країні.

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Як пише Metro, постачальник секс-аксесуарів Lovehoney отримав королівську нагороду Queen's Award for Enterprise (QAFE) за "безперервне видатне зростання". Це відбулося після того, як їхні закордонні продажі різко зросли з понад 16 мільйонів доларів до майже 80 мільйонів.

"Ми були дуже раді отримати офіційне визнання від королеви", – заявила Деббі Бонд, комерційний директор компанії.

Зауважимо, що Lovehoney займається виготовленням і продажем вібраторів, кляпів, страпонів та інших гаджетів, здатних задовольнити будь-які "апетити й орієнтації".

Вона також додала, що Єлизавета II – прихильниця Lovehoney. І тут не потрібно дивуватися, адже виробник став провідним світовим брендом, який займається сексуальним здоров'ям.

Королівська печатка схвалення має суттєву перевагу. По суті, благословення Її Величності, назване "найвищою нагородою за успіх у бізнесі", дозволить Lovehoney використовувати емблему QAFE у рекламі, маркетингу та на упаковках протягом 5 років. Тож королівський знак допоможе зробити бренд ще популярнішим не лише на рідному ринку, а й за його межами.

Бонд сказала, що сподівається, що "королівське заступництво" допоможе постачальнику задоволень створити більше робочих місць, а також "розповсюдити послання про сексуальне щастя по всьому світу".

Наразі крамниця налічує 2,2 мільйона клієнтів з веб-сайтами у 8 інших країнах світу. Крім Великої Британії, Lovehoney працює також у США, Канаді, Австралії, Новій Зеландії, Франції, Німеччині й Іспанії. Їхній глобальний профіль суттєво виріс після того, як їм надали офіційні права на виробництво товарів для задоволення, натхненних серією книг "50 відтінків сірого".

Це не перший раз, коли Lovehoney отримує королівське визнання. У 2015 році компанія також заслужила на відзнаку. Це засновники бренду Річард Лонгхерст і Ніл Слейтфорд відсвяткували з королевою Єлизаветою II та принцом Філіпом у Букінгемському палаці.

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Автор: Вікторія Гордієнко