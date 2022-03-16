Глава литовського МЗС вважає, що Єврокомісія не повинна відкладати в "довгий ящик" прохання Києва про вступ до ЄС.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс після зустрічі з главою МЗС України Дмитром Кулебою заявив, що Євросоюз повинен і надалі підтримувати Київ, і чинити тиск на Росію.

Про це повідомляє новинний портал Delfi. За словами міністра, після того, як лідери країн Євросоюзу минулого тижня висловилися за інтеграцію України до спільноти, Єврокомісія не повинна відкладати в "довгий ящик" прохання Києва про вступ до ЄС.

"Політичні заяви повинні супроводжуватися адміністративними, практичними рішеннями Комісії. Повинна бути представлена Дорожня карта про кандидатський статус України, коли він буде наданий, в якій формі він буде наданий. Ми хочемо це бачити", - сказав Ландсбергіс.

Він зазначив, що підніме ці питання на майбутній на наступному тижні зустрічі міністрів ЄС.

За його словами, країнам ЄС слід продовжувати надавати військову і фінансову допомогу Україні. Також, сказав міністр, спільнота повинна оголосити нові санкції для Росії, ввівши ембарго на імпорт енергоресурсів з цієї країни і відключивши всі банки від системи розрахунків SWIFT.

Як повідомлялося, раніше прем'єр Литви заявила, що Україна своєю боротьбою у війні проти РФ заслужила членство в Європейському Союзі. Брюссель з моральної точки зору повинен надати їй статус країни-кандидата.

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