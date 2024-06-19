загроза ісламістського терору в Німеччині додатково зросла після подій в Ізраїлі.

Спецслужби Німеччини попереджають, що заходи чемпіонату Європи з футболу можуть стати мішенню для атаки угруповання "Ісламська держава", подібної до нападу на російський "Крокус Сіті Хол".

Про це пише Financial Times з посиланням на слова голови Федерального відомства з охорони Конституції Німеччини (BfV) Томаса Гальденванга. На його думку, загроза ісламістського терору в Німеччині додатково зросла після нападу "Хамасу" на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

"Можливий сценарій – масштабні скоординовані терористичні атаки, подібні до недавньої в Москві", – сказав Гальденванг.

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Він додав, що угрупованню "Ісламська держава – Хорасан" (осередок "Вілаят Хорасан", який узяв на себе відповідальність за напад на "Крокус Сіті Хол") вдалося переправити своїх прихильників до Західної Європи "під виглядом біженців з України". Крім того, угруповання публікувало численні пропагандистські відеоролики, закликаючи прихильників нападати на "легкі цілі" в Європі.

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер зазначила, що Європа "перебуває під прицілом джигадистських організацій".

Євро-2024 - останні новини

Ще у березні німецькі експерти попереджали, що терористи можуть атакувати матчі Чемпіонату Європи з футболу в Німеччині за допомогою дронів.

Як писав УНІАН, збірна України виступає в Групі Е разом із командами Бельгії, Словаччини та Румунії. Другий поєдинок відбудеться 21 червня проти Словаччини, третій - 26 червня проти Бельгії.

Українська збірна з футболу поступилася команді з Румунії у своєму першому матчі на Чемпіонаті Європи 2024 року, що наразі триває в Німеччині.

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