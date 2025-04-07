Хаккянен закликав Вашингтон надати "чітку дорожню карту", "щоб у Росії не було вікна можливостей щось зробити".

Європейські союзники по НАТО повинні мати "чітку дорожню карту", в якій буде вказано, як працюватиме будь-яке виведення військ США з континенту. Про це заявив POLITICO міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен.

"Нам потрібно мати якийсь спільний план з американцями щодо дорожньої карти, якщо американці змінять баланс у Тихоокеанському регіоні в галузі звичайних оборонних можливостей", - сказав він.

Він закликав Вашингтон надати "чітку дорожню карту", "щоб у Росії не було вікна можливостей щось зробити", і зазначив, що плани США мають координуватися з ініціативами ЄС щодо підвищення обороноздатності блоку.

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Зазначається, що європейські країни намагаються переналаштувати оборону континенту, оскільки адміністрація Дональда Трампа веде економічну війну проти ЄС, зміцнює стосунки з Росією, попереджає, що може не захистити союзників по НАТО, які, на її думку, недофінансовують оборону, та погрожує вторгненням до Гренландії.

Глава НАТО Марк Рютте заявив, що в альянсі "немає жодних сюрпризів" і що будь-який поворот США в бік Азії буде здійснюватися "дуже скоординовано".

Фінський міністр із розумінням поставився до аргументів США про необхідність переходу в Азію:

"Послання, яке я отримую від американців і від Пентагону, полягає в тому, що нам потрібно зрозуміти їхній тиск [з боку] нарощування військової могутності Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні".

Хаккянен попередив, що будь-який відхід США з Європи становить небезпеку для континенту, і особливо для країн, близьких до Росії.

"Європа занадто слабка без можливостей США. Її необхідно доповнити європейськими можливостями", - сказав міністр.

Хаккянен заявив, що плани Європейської комісії, які потенційно можуть вивільнити 800 мільярдів євро військових витрат завдяки пом'якшенню національних фіскальних правил і наданню 150 мільярдів євро оборонних кредитів для підвищення обороноздатності блоку до 2030 року, перебувають "на правильному шляху".

Очікується, що лідери ЄС займуть позицію щодо пропозицій Комісії в червні.

"Американці хочуть бачити чіткі рішення від європейських країн", - сказав він.

Плани США щодо НАТО

США повністю віддані НАТО і не збираються припиняти підтримку Альянсу. Про це розповів генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Він наголосив, що у США зараз немає жодних планів щодо скорочення військової присутності в Європі. Водночас Рютте зазначив, що у США є більше театрів воєнних дій, якими потрібно займатися, не тільки в Євро-Атлантиці, а й в Індо-Тихоокеанському регіоні.

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