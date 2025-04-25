Зараз, за різними оцінками, на континенті розміщено від 70 до 90 тисяч американських військовослужбовців.

Під час першого візиту до Європи в лютому міністр оборони США Пітер Хегсет попередив, що американська військова присутність у Європі "не вічна", що викликало шок у столицях континенту. Про це пише Politico.

Зазначається, що відтоді американські та європейські офіційні особи заперечують, що прихильність США до НАТО за президента Дональда Трампа коливається, і що Вашингтон обмірковує виведення військ, але мало хто сумнівається, що цей момент зрештою настане.

Наразі, за різними оцінками, на континенті розміщено від 70 до 90 тисяч американських військовослужбовців, додаткові сили були розгорнуті після повномасштабного російського вторгнення в Україну. З них і може початися виведення військ, вважає американський експерт Бен Гарріс. Але всі числа показують помітне скорочення порівняно з 1950-ми роками, коли в розпал Холодної війни на континенті було розміщено понад 400 000 американських військовослужбовців.

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На думку аналітиків, а також чинних і колишніх офіцерів збройних сил США, виведення - або навіть скорочення - американських військ у Європі значно послабить стримувальний фактор щодо Росії і обійдеться дорого як європейцям, так і американцям.

У звіті Інституту німецької економіки міститься попередження, що Європі може знадобитися від 10 до 12 років, щоб замінити ключові військові можливості США. Саме дорожнеча не дозволила реалізуватися планам Дональда Трампа щодо виведення з Німеччини 12 тисяч солдатів, які він озвучив ще під час свого першого терміну. У ФРН розквартировано найбільший американський контингент - 38 тисяч осіб.

"Я рекомендую зберегти нинішній рівень військової присутності", - заявив на початку цього місяця американським законодавцям командувач Європейського командування США генерал Крістофер Каволі, який також є верховним головнокомандувачем сил НАТО в Європі.

Зазначається, що Вашингтон розглядає можливість відмовитися від командування НАТО після його відставки, що дасть змогу європейцю обійняти цю посаду вперше з моменту створення альянсу в 1949 році.

Деякі країни хочуть підготуватися до виведення американських військ, а не сподіватися на краще, але не всі столиці дотримуються однієї й тієї самої позиції, повідомили три європейські чиновники.

При цьому, кілька європейських країн вимагають від Вашингтона роз'яснити свої плани. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попросив Вашингтон надати чіткий план потенційного скорочення військ, щоб можна було приступити до планування. Заклик Пісторіуса підтримав його фінський колега Антті Хякканен.

Інші європейські уряди все ще сподіваються, що проміжні вибори у США за два роки та наступні президентські вибори у 2028 році послаблять владу Трампа і відновлять старий союз зі США.

Вони також побоюються, що початок підготовки до найгіршого може перетворитися на самоздійснюване пророцтво і тільки прискорити рух, якого вони все ще сподіваються уникнути, заявили європейські чиновники.

Заяви США про безпеку

Нещодавно Хегсет зробив нову заяву про те, що Америка більше не може бути гарантом безпеки для Європи.

"Час, коли США були єдиним гарантом європейської безпеки, минув. Це давно мало статися", - сказав глава Пентагону.

За його словами, Європа повинна активізуватися і нарощувати свою військову міць для зміцнення НАТО. Він підкреслив, що через сучасні загрози потрібен інший підхід до колективної безпеки, у зв'язку з чим Гегсет закликав європейських союзників по НАТО збільшити витрати на оборону.

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