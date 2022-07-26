Журналісти проаналізували останні заяви представників РФ та Євросоюзу.

Журналісти проаналізували останні заяви представників Російської Федерації та Європейського Союзу. Вони дійшли висновку, що ЄС програє інформаційну війну.

Про це пише видання Politico

Відзначається, що 24 липня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров опублікував статтю, в якій звинувачував захід у глобальній продовольчій кризі, що насувається, що поставила мільйони людей на межу голодної смерті. Десятки ЗМІ швидко підхопили це. Тисячі людей поділилися ним у Facebook.

За даними інструменту аналітики соцмереж CrowdTangle, головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель виявився віртуальною примарою в мережі. Він отримав лише одну згадку в Facebook про Африку.

У швидко розвивається битві за дезінформацію між Росією і блоком з 27 країн Європа не має достатньої кількості зброї і ресурсів для боротьби з витонченою кремлівською пропагандою, в якій об'єднані ЗМІ, десятки дипломатів по всьому світу, а також приховані інструменти для поширення брехні для просування політичних амбіцій Москви.

Ця тактика стала застосовуватися з того часу, як в кінці лютого Росія вдерлася в Україну. При цьому новий виток російської брехні зафіксували відтоді, як Москва почала звинувачувати західні санкції в продовольчій кризі.

Незважаючи на широкомасштабні санкції проти державних ЗМІ країни, як RT і Sputnik в ЄС, російські ЗМІ продовжують доносити до десятків мільйонів людей у всьому світі російську пропаганду. Євросоюз не зміг протистояти російській брехні.

"Здатність Росії просувати свою дезінформацію не контролюється в багатьох частинах світу. Його аудиторія (в Європі – УНІАН), можливо, скоротилася з початку війни. Але це не означає, що він не знаходить аудиторію де-небудь ще", - зазначив глава групи з маніпулювання інформацією Альянсу за забезпечення демократії, яка відстежує дезінформацію, підтримувану державою Брет Шафер.

За словами старшого політичного аналітика Центру європейської політики Аманди Пол, Кремль же багато років використовує "колоніалістський" наратив, що є частиною ширшої стратегії щодо збільшення присутності в Африці. Водночас Росія мало що може запропонувати африканським країнам, крім озброєнь, безпеки та енергетики.

Не краща ситуація і в Латинській Америці, де, наприклад, іспаномовний аванпост російської дезінформації став джерелом новин для мільйонів місцевих жителів. У франкомовних країнах Африки RT France подвоїла свої зусилля з просування російської пропаганди.

За словами фактчекера на Балканах Тіяни Цвєтічанін, проросійські місцеві ЗМІ також регулярно підхоплюють інформацію RT і Sputnik, даючи брехні нове життя в ЗМІ.

Як раніше повідомляв УНІАН, глава МЗС РФ Сергій Лавров відправився в турне країнами Африки в надії знайти союзників. Не секрет, що багато африканських країн були залежні від Москви ще з часів СРСР. На сьогодні Росії вдалося зберегти свій вплив в Африці.

Російський дипломат під час свого візиту всіляко просуває наративи російської пропаганди, спрямованої проти України та країн Заходу. Зокрема, під час зустрічі з постпредами країн-членів Ліги арабських держав у Каїрі Лавров цинічно заявив, що Росія допоможе українцям позбутися "антинародного та антиісторичного режиму".

Крім того, в ході прес-конференції за підсумками переговорів з главою МЗС Конго Лавров заявив, що домовленості в Стамбулі про експорт українського зерна не забороняють Москві продовжувати війну проти України.

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