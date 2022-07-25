Глава МЗС РФ знову звинуватив Захід у "здатності підносити будь-яку новину спотворено".

Домовленості в Стамбулі про експорт українського зерна не забороняють Москві продовжувати війну проти України. Окупанти нібито можуть і далі бити по військових об'єктах.

Про це заявив Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров в ході прес - конференції за підсумками переговорів з главою МЗС Конго

"Наші західні колеги, в принципі, вже набили руку в здатності підносити будь-яку новину спотворено, виключно в тому вигляді, в якому це можна буде використовувати проти РФ, що мене вже нічого не дивує", - заявив дипломат.

За його словами, нібито в зобов'язаннях, які Росія взяла на себе немає нічого, що забороняло б загарбникам і далі знищувати Україну.

"Якщо говорити про епізод, який ви згадали і який стався в Одесі, то немає нічого в зобов'язаннях, які Росія взяла на себе, в тому числі в рамках підписаних 22 липня в Стамбулі угод, що забороняло б нам продовжувати спеціальну військову операцію, знищуючи військову інфраструктуру та інші військові цілі", - підсумував Лавров.

Російський удар по порту Одеси - що відомо

22 липня в Стамбулі підписали угоду про розблокування трьох українських портів для експорту зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

Договір діє 120 днів з можливістю продовження. У ньому зазначено, що контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" повністю залишається за Україною. Судна повинні пересуватися по схваленому сторонами маршруту без військового супроводу, але передбачений огляд суден, які йдуть в Україну, на предмет наявності озброєння.

Вже наступного дня після підписання Угоди російські війська атакували Одесу чотирма ракетами. В результаті обстрілу є поранені, пошкоджена інфраструктура Одеського морського торгового порту. Коли російські ракети атакували порт, там чекало відправки зерно, але сховище з зерном не постраждало.

У МЗС України заявили, що ракетний обстріл порту Одеси - це плювок президента РФ Володимира Путіна в обличчя президенту Туреччини Реджепу Ердогану і генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу.

Через кілька годин після атаки РФ на Одеський морський порт, де чекало відправки зерно, в ООН відреагували на злочин росіян. Генсек ООН Антоніу Гутерреш "беззастережно засудив удари, нанесені по українському порту Одеса".

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар незабаром після обстрілу заявив, що були проведені переговори з російською стороною і росіяни запевнили, що "не мають ніякого відношення до цього нападу".

Того ж дня пропагандист РФ Євген Попов цинічно зізнався, що окупанти вдарили по порту Одеси. Наступного дня удар підтвердили в МЗС Росії, прес - секретар відомства Марія Захарова заявити, що метою "високоточної" атаки було не зерно, а український десантний катер.

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