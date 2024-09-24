У країні-агресорі пропонують ввести за неповагу до материнства і батьківства адміністративну відповідальність.

У Росії каратимуть великими штрафами за "пропаганду усвідомленої відмови від дітонародження". Як заявив спікер Державної думи РФ В'ячеслав Володін у своєму Телеграм-каналі, депутати почали розглядати відповідний законопроєкт.

"Про заборону ідеології бездітності та руху "чайлдфрі". Розпочали розгляд законопроєкту, що забороняє пропаганду усвідомленої відмови від дітонародження. Йдеться про перешкоджання поширенню інформації, що популяризує бездітність", - написав Володін.

Володін стверджує, що в тематичних пабліках і спільнотах у соціальних мережах нібито часто проявляється неповага до материнства і батьківства, агресія до вагітних жінок і дітей, а також членів багатодітних сімей.

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Тому, зі слів Володіна, зараз пропонується заборонити в РФ пропаганду бездітності в інтернеті, ЗМІ, кінофільмах і рекламі. Також у країні-агресорі запровадити за подібну "неповагу та агресію" адміністративну відповідальність.

Зокрема, штрафи становитимуть до 400 тисяч рублів для фізичних осіб, до 800 тисяч рублів для посадових осіб і до 5 мільйонів рублів для юридичних осіб.

"За аналогією з тими, що були ухвалені за вашої підтримки раніше за пропаганду ЛГБТ і зміни статі. Дружна і велика сім'я - основа сильної держави", - підкреслив спікер Держдуми.

Як пише "Медуза", заборону "пропаганди чайлдфрі" в Росії обговорюють із 2022 року, коли в Держдуму внесли законопроєкт про заборону поширення серед неповнолітніх інформації, що пропагує добровільну відмову від народження дітей.

Авторами законопроєкту виступили - законодавчі збори Башкирії, а також депутати від "Єдиної Росії" Ельвіра Аїткулова і Римма Утяшева. У пояснювальній записці йшлося про те, що російським дітям нібито нав'язується "зарубіжна ідеологія "чайлдфрі". Нібито ідеологія набрала популярності у зв'язку з тим, що "її послідовники позиціонують себе прихильниками гедонізму - філософського напряму, що зводить сенс існування людини до задоволення виключно особистісних потреб". Тоді законопроєкту не ухвалили.

Проте до цього питання повернулися у вересні 2024 року. Зокрема, спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко 18 вересня заявила, що виступає за заборону "руху чайлдфрі". Матвієнко згадала чайлдфрі після запитання росЗМІ про боротьбу жінок за рівноправність. На її думку, спочатку в основі фемінізму "була хороша ідея - боротися за рівноправність жінок". Але на Заході, як вважає Матвієнко, фемінізм "виродився, радикалізувався" і став "войовничим". За словами Матвієнко, це перетворилося на протистояння і рух "проти чоловіків і традиційних цінностей".

"Тепер це і про якісь гендери, яких вигадали вже понад п'ятдесят. Або, скажімо, рух чайлдфрі, який, на мій погляд, потрібно забороняти законодавчо. Тож первісний сенс давно втратив будь-яку актуальність і не відповідає нинішньому порядку денному очікування жінок", - сказала Матвієнко.

За даними "Медузи", вже 23 вересня уряд РФ "концептуально підтримав законопроєкт", текст якого поки що не доступний.

Згідно з відкритими джерелами, чайлдфрі (childfree - вільний від дітей) - субкультура та ідеологія, що характеризується свідомим бажанням не мати дітей. Ідеться про людей, які відкладають народження дітей на пізніший термін або не мають твердої позиції в цьому питанні. Безплідні можуть бути або не бути чайлдфрі, бо, з одного боку, вроджене або набуте внаслідок захворювань, травм тощо безпліддя не є свідомим вибором. З іншого боку - чайлдфрі можуть добровільно піти на стерилізацію, але мати при цьому своїх або прийомних дітей.

Акцентується увага на тому, що не варто плутати поняття "чайлдфрі" з поняттям "чайлдхейт" (childhate - дітоненависники). Чайлдфрі, на відміну від чайлдхейт, не відчувають ненависті або інших негативних почуттів до дітей.

"Закручування гайок" у РФ

Нагадаємо, 2023 року Верховний суд Росії визнав ЛГБТ екстремістським рухом і заборонив діяльність міжнародної спільноти на території РФ. Засідання суду відбулося в закритому режимі без представника відповідача. Журналістів пустили всередину тільки під час оголошення постанови. Суд "виявив" у діяльності ЛГБТ-руху "різні ознаки і прояви екстремістської спрямованості, зокрема збудження соціальної та релігійної ворожнечі".

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