Адміністрація президента Джо Байдена використовує усі наявні інструменти для захисту американського бізнесу і споживачів від можливого зростання внутрішніх цін на заправочних станціях.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден попереджає, що санкції проти Російської Федерації можуть призвести до зростання цін на енергоресурси в США.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Байден сказав у зверненні стосовно ситуації на кордонах Росії та України.

Як наголосив Байден, оскільки Сполучені Штати відповідають на дії Росії санкціями, його адміністрація використовує усі наявні інструменти для захисту американського бізнесу і споживачів від можливого зростання внутрішніх цін на заправочних станціях.

"Як я сказав на минулому тижні, захист свободи матиме ціну, також для нас, і у тут вдома. Ми повинні бути відвертими щодо цього. Але коли ми робитимемо це (запроваджувати санкції - УНІАН), я збираюсь вжити стійкі заходи, аби забезпечити, що біль від санкцій буде спрямований на російську економіку, а не нашу", - наголосив Байден.

Він сказав, що у США уважно моніторять питання постачання енергоресурсів на випадок будь-якого зриву поставок.

"Ми реалізовуємо план у координації з головними споживачами та виробниками нафти на шляху до колективних інвестицій з метою забезпечення стабільності і глобального енергетичного постачання", - сказав Байден.

Нагадаємо, сьогодні президент США виступив з новим зверненням щодо ситуації в Україні. Президент анонсував введення нових санкцій проти РФ, говорив про підтримку України та визнання Росією "Л/ДНР".

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