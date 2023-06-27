Автори матеріалу припускають, що в РФ знали про наміри власника ПВК "Вагнер".

Провал бунту ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина показав, наскільки крихка влада президента РФ Володимира Путіна. Крах його режиму, найімовірніше, буде хаотичним та жорстоким.

Про це пише Politico. Видання зазначає, що для "походу на Москву" Пригожину знадобилося усього біля 8 тисяч найманців. Ця кількість людей занадто велика, щоб казати про таємність цієї операції. Автори матеріалу припускають, що в РФ знали про наміри власника ПВК "Вагнер", оскільки він готувався до цього бунту.

"Ймовірно, деякі правоохоронні органи не змогли помітити це заздалегідь і запобігти цим подіям. Однак більш тривожний для Путіна очевидний висновок полягає в тому, що багато його шпигунів і вищих чиновників знали, але тримали цю інформацію при собі. Розвідувальні служби США стверджують, що знали, що щось готується, тому малоймовірно, що російська військова розвідувальна служба ГРУ, яка має тісні зв'язки з ПВК "Вагнер", не помітила нічого поганого. Відсутність запобіжних дій свідчить про те, що деякі ключові гравці вирішили подивитись, чи стане це кінцем для Путіна", – йдеться у матеріалі.

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Водночас видання наголошує, що хоча заколот Пригожина не був успішним, стороною, що програла все ж є Путін. Він заліг на дно, через що були підстави вважати, що російський диктатор втік із Москви. Автори статті припускають, що попереду буде ще багато подій, серед яких і можливе полювання на відьом, і нові конфлікти.

"Коли настане остаточний крах, він швидше за все буде хаотичним і жорстоким. Наймогутніші силовики країни, або "сильні" чиновники сфери безпеки, навряд чи віддадуть свою владу, привілеї та багатство без боротьби. Можливо, найкращий сценарій полягає в тому, що за лаштунками вони примиряться один з одним і дійдуть згоди. Можливо, прем’єр-міністр Михайло Мішустін стане тією фігурою, яка номінально їх очолить", – пише видання.

При цьому, як зазначають автори матеріалу, невідомо, скільки протримається таке перемирʼя перш ніж російські силові структури почнуть конфліктувати між собою та ультранаціоналістами, які підтримують війну, що Росія розвʼязала проти України.

Заколот Пригожина: що треба знати

23 червня Євген Пригожин повідомив, що російські кадрові війська завдали удару по позиціях "вагнерівців" та оголосив "похід" на Москву – найманці Пригожина пішли "зупиняти" Шойгу. Вже вночі ці сили перетнули кордон між окупованою частиною Луганщини та РФ і дісталися о Ростова, де фактично взяли ключові силові установи під свій контроль.

24 червня найманці ПВК "Вагнер" дійшли до Московської області. Однак приблизно в 200 км від Москви Пригожин раптово вирішив розгорнути колону з військовою технікою. Це сталося після перемовин із Лукашенком, де, як пишуть ЗМІ, було домовлено, що "вагнерівцям" нададуть гарантії безпеки, а Пригожин вирушить до Білорусі. Крім того, в Кремлі заявили, що всі справи, які в РФ встигли порушити за добу пригожинського бунту, будуть закриті, а учасників бунту не переслідуватимуть.

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