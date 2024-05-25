Повідомляється, що Зеленський приїде в Мадрид 26 травня і наступного дня зустрінеться з королем Іспанії.

Президент України Володимир Зеленський усе-таки відвідає Іспанію з візитом після того, як був змушений скасувати раніше заплановану поїздку через складну військову ситуацію в Україні.

Як повідомляє видання Cadena SER із посиланням на джерела з команди, яка планує зустріч, Зеленський приземлиться в Мадриді в неділю, 26 травня, вдень і, як очікується, зустрінеться з королем Іспанії в понеділок, 27 травня. Як зазначає видання, хоча зустріч ще не включено до офіційного порядку денного, але, згідно з джерелами, її вже погоджено.

Також український президент проведе зустріч із прем'єр-міністром Педро Санчесом, з яким він мав підписати двосторонню угоду про безпеку між Іспанією та Україною.

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Зазначається, що це перший двосторонній візит Зеленського до Іспанії, хоча в жовтні минулого року він був у Гранаді на саміті Європейського політичного співтовариства в рамках іспанського головування в ЄС.

Візит Зеленського до Іспанії - що відомо

Раніше Reuters із посиланням на заяву Королівського палацу поінформувало, що Зеленський їде говорити про Україну з королем Іспанії. Іспанський уряд не надавав жодних подробиць щодо візиту з міркувань безпеки. Водночас очікувалося, що в Іспанії Зеленський підпише двосторонню угоду про співпрацю в галузі безпеки з прем'єр-міністром іспанського уряду Педро Санчесом.

Однак невдовзі стало відомо, що Зеленський скасував заплановані візити до Португалії та Іспанії через загострення воєнної ситуації в Україні, зокрема, у зв'язку з наступом Росії в Харківській області.

24 травня в Генштабі повідомили, що українські захисники штурмовими діями відтісняють ворога від переднього краю оборони на Харківщині, на окремих ділянках мають успіх.

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