Глава держави скасував свою поїздку через серйозну внутрішню ситуацію, яка склалася наразі в Україні.

Президент України Володимир Зеленський скасував заплановані на кінець цього тижня візити до Португалії та Іспанії. Про це повідомляє CNN Portugal.

За даними видання, Зеленський скасував свою поїздку через серйозну внутрішню ситуацію, яка склалася наразі в Україні.

"Не повідомляючи більш конкретних подробиць, делегація глави української держави, мабуть, зрозуміла, що складна ситуація на кількох лініях фронту, зокрема в Харкові, робить недоцільним виїзд за кордон у цей час", - пише португальське ЗМІ.

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Видання також зазначає, що глава держави не вперше відкладає візити до цих країн.

Візит Зеленського до Іспанії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Reuters з посиланням на заяву Королівського палацу від 14 травня поінформувало, що Зеленський їде говорити про Україну з королем Іспанії. Іспанський уряд не надавав жодних подробиць щодо візиту з міркувань безпеки. Водночас очікувалось, що в Іспанії Зеленський підпише двосторонню угоду про співпрацю в галузі безпеки з прем'єр-міністром іспанського уряду Педро Санчесом.

Ситуація в Україні - новини

Вранці 10 травня російські окупанти здійснили спробу прориву лінії оборони української армії у Харківській області. На Вовчанському напрямку ворог здійснював авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб. Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи.

14 травня очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Росія розмістила невеликі штурмові підрозділи поблизу Сумської області на тлі наступу на Харківщині. Україна не має резервів для перекидання на ці напрямки.

За словами Буданова, Росія намагається відволікти українські сили з інших ділянок лінії фронту.

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