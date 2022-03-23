Renault призупиняє всі операції в Росії.

Президент України Володимир Зеленський в середу закликав французьких бізнес-гігантів Renault, Auchan і Leroy Merlin припинити присутність в Росії, а також закликав французькі компанії покинути країну.

"Французькі компанії повинні піти з російського ринку. Renault, Auchan і Leroy Merlin та інші повинні перестати бути спонсорами російської військової машини. Цінності важливіші за прибутки", - заявив Зеленський у своєму відеозверненні до французького парламенту в середу.

Для деяких французьких компаній, до яких звернувся Зеленський, російський ринок являє собою найважливішу частину їх прибутку. Згідно з результатами продажів компанії за 2021 рік, Росія є другим за важливістю ринком для Renault, поступаючись тільки рідній базі автовиробника Франції за обсягом продажів.

Російський ринок також має ключове значення для французького гіганта роздрібної торгівлі будматеріалами Leroy Merlin. Будучи присутнім як в Росії, так і в Україні, перша представляє 18% глобальної діяльності бренду.

Зазначимо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба і закликав весь світ бойкотувати автомобілі компанії Renault.

Сьогодні ввечері стало відомо, що Renault призупиняє всі операції в РФ. Про це повідомляє Reuters.

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