За його словами, в кінці березня все було готове для того, щоб підписати угоду з Україною щодо природних копалин.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Україна мала підписати угоду про рідкісноземельні метали ще до візиту президента України Володимира Зеленського до США. Про це він розповів в інтерв'ю американському ведучому Такеру Карлсону.

За його словами, в кінці березня все було готове для того, щоб підписати угоду з Україною щодо природних копалин. Однак президент України, вступивши в перепалку в Білому домі, "зірвав підписання".

"Він добрався до Овального кабінету і зруйнував те, що мало бути найлегшою справою в мирі", - заявив Бессент.

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За словами міністра фінансів США, президент України тричі збирався підписати договір, але тричі так цього і не зробив. Він стверджує, що українці нібито "благали" про візит до Білого Дому. Бессент додав:

"Треба було змусити їх підписати угоду ще до візиту до Білого Дому... Зеленський мав просто з'явитись, пообідати з нами. Якщо він хотів щось обговорити - там було 9 американців. Ми могли б обговорити все ще тоді на місці".

Міністр заявив, все було "готове" до підписання угоди. Тим не менш, Бессент упевнений, що угода щодо корисних копалин вигідна обом країнам, і сподівається, що вона буде підписана найближчим часом.

Угода про корисні копалини - останні новини

Україна використала пропозицію про видобуток цінних металів, щоб схилити президента США Дональда Трампа до продовження підтримки Києва. Однак, як писало видання Politico, Трамп зацікавлений в Україні лише тоді, коли йдеться про вичавлювання з неї грошей, а не про допомогу в забезпеченні стабільного повоєнного миру.

Однак ця "гра з корисними копалинами" згодом перетворилася на політичну катастрофу, і Україна може навіть не отримати всіх обіцяних нею величезних ресурсів.

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