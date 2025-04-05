Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Україна мала підписати угоду про рідкісноземельні метали ще до візиту президента України Володимира Зеленського до США. Про це він розповів в інтерв'ю американському ведучому Такеру Карлсону.
За його словами, в кінці березня все було готове для того, щоб підписати угоду з Україною щодо природних копалин. Однак президент України, вступивши в перепалку в Білому домі, "зірвав підписання".
"Він добрався до Овального кабінету і зруйнував те, що мало бути найлегшою справою в мирі", - заявив Бессент.
За словами міністра фінансів США, президент України тричі збирався підписати договір, але тричі так цього і не зробив. Він стверджує, що українці нібито "благали" про візит до Білого Дому. Бессент додав:
"Треба було змусити їх підписати угоду ще до візиту до Білого Дому... Зеленський мав просто з'явитись, пообідати з нами. Якщо він хотів щось обговорити - там було 9 американців. Ми могли б обговорити все ще тоді на місці".
Міністр заявив, все було "готове" до підписання угоди. Тим не менш, Бессент упевнений, що угода щодо корисних копалин вигідна обом країнам, і сподівається, що вона буде підписана найближчим часом.
Угода про корисні копалини - останні новини
Україна використала пропозицію про видобуток цінних металів, щоб схилити президента США Дональда Трампа до продовження підтримки Києва. Однак, як писало видання Politico, Трамп зацікавлений в Україні лише тоді, коли йдеться про вичавлювання з неї грошей, а не про допомогу в забезпеченні стабільного повоєнного миру.
Однак ця "гра з корисними копалинами" згодом перетворилася на політичну катастрофу, і Україна може навіть не отримати всіх обіцяних нею величезних ресурсів.