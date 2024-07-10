Президент України націлений отримати більше допомоги, визнаючи політичні реалії.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до традиційного бачення лідерства США у промові на початку саміту Альянсу. Це пов’язано із невизначеністю щодо результатів виборів у США та відсутністю чіткого шляху України до членства в Альянсі, пише The Wall Street Journal.

Він визнав, що майбутнє України може вирішуватися на виборах президента США в листопаді. Зеленський також уникав критики Дональда Трампа, але виступив проти ізоляціонізму США: "Хочу бути відвертим і відвертим: зараз усі чекають листопада", – сказав він.

Його виступ у вівторок організував Президентський фонд Рональда Рейгана, частина традиційного республіканського істеблішменту, який підтримує допомогу Україні. Візит на конференцію НАТО відбувається на тлі зростаючих проблем вдома.

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Зеленський також підкреслив, що, хоча американці можуть помітити великі розбіжності між Трампом і Джо Байденом, Путін – ні. "Байден і Трамп дуже різні, але вони підтримують демократію, і тому я думаю, що Путін буде ненавидіти їх обох", – заявив президент України.

За словами журналістів, він балансує між західними прихильниками, висловлюючи вдячність за велику військову допомогу від членів Альянсу, одночасно закликаючи надавати більше. Зеленський сказав, що відновлення постачання західної зброї зупинило російський наступ поблизу Харкова, а надходження п’яти нових батарей ППО Patriot допомогло Україні відбити більше російських ракетних ударів.

Водночас Зеленський часто висловлював роздратування через небажання членів НАТО визначити графік вступу України до Альянсу. Іноді йому не вдавалося контролювати своє хвилювання, скаржачись на млявість допомоги США Україні та обмеження, які вона наклала на нанесення ударів по цілях у Росії.

На саміті у Вашингтоні цього тижня не очікується, що Альянс запропонує будь-який графік вступу до НАТО. Країни-члени все ще борються над формулюванням комюніке наприкінці саміту, яке додатково декларуватиме місце України в НАТО

Через занепокоєння щодо майбутніх президентських виборів саміт НАТО у Вашингтоні має присмак "розділеного екрану", сказав іноземний науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Ерік Грін. Але він додав, що Зеленський повинен бути вражений широтою допомоги Україні з боку союзників по НАТО. Незважаючи на перешкоди на минулорічному саміті у Вільнюсі через зауваження Зеленського, після було укладено двосторонні угоди про безпеку між Україною та членами НАТО, зокрема зі США.

"Ідея полягає в тому, щоб побудувати основу для довгострокової надійної оборони та спроможності допомоги Україні. Це не членство в НАТО, але це починає змінювати факти на місцях, щоб показати Москві, що завоювання України не в планах", – сказав Грін.

Саміт НАТО – останні новини

Союзники з НАТО вирішили надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони, і український президент Володимир Зеленський вже відреагував на це рішення - зазначив, що озброєння допоможе нашій країні, однак його ніколи не буває достатньо.

Україні необхідно щонайменше 128 винищувачів F-16, щоб ефективно протистояти Росії в небі. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю в Інституті Рональда Рейгана в США.

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