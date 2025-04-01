За словами Лаврова, Росії не потрібні порожні обіцянки.

Росія зробила конкретні пропозиції щодо реалізацїі чорноморської ініціативи. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, передають росЗМІ.

"Ми підтримали... готовність США, яка була зафіксована на папері після зустрічі 24 березня, але додали конкретні пропозиції про те, як це можна зробити на практиці", - сказав він.

Лавров зазначив, що такі пропозиції потрібні, аби не повторити "сумний досвід" початкової, схваленої у липні 2022 року зернової чорноморської ініціативи, з якою виступав генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

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Також російський міністр наголосив, що його країні не потрібні порожні обіцянки, а конкретні справи в межах чорноморської ініціативи. За словами Лаврова, США вивчають пропозиції РФ щодо чорноморської ініціативи та "обіцяли відреагувати найближчим часом".

Угода щодо Чорного моря - що відомо

Раніше оглядач Bloomberg розкрив небезпеку угоди щодо Чорного моря. За його словами, Кремль розглядає угоду про забезпечення безпечного судноплавства в Чорному морі як спосіб подолати режим санкцій, який перешкоджає зростанню його економіки і доходів. Також оглядач назвав кілька причин, через які Трампу краще відступити.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ хоче взяти під контроль торговий коридор в Чорному морі. Він запевнив, що Україна не дозволить цьому статися.

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