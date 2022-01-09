На місце події прибули 13 машин швидкої допомоги, які доставили постраждалих в лікарні Ель-Тура і Шарм-еш-Шейха.

16 людей загинули та 18 отримали поранення внаслідок аварії за участю автобуса і мікроавтобуса на дорозі між єгипетським Суецем і Ель-Туром.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на заяву міністерства охорони здоров'я Єгипту в суботу, 8 січня.

Зазначається, що на місце події прибули 13 машин швидкої допомоги, які доставили постраждалих в лікарні Ель-Тура і Шарм-еш-Шейха.

Постраждалі отримали травми різного ступеня тяжкості - від переломів, саден, різаних ран до струсу мозку.

"Усім постраждалим було надано необхідну медичну допомогу", - йдеться в заяві.

У повідомленні наголошується, що безрозсудне водіння і поганий стан доріг є причиною багатьох аварій в Єгипті.

Читайте такожПопулярний курорт в Єгипті засипало снігом і градом (фото, відео)Як повідомляв УНІАН, у вересні в аварії за участю автобуса в Єгипті загинули щонайменше 12 осіб, зокрема й діти.

А у квітні в Єгипті автобус з пасажирами зіткнувся з вантажним автомобілем, що перевозив нафтопродукти. В результаті масштабної ДТП живцем згоріли 20 людей, ще троє постраждали.

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