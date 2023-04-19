Міноборони РФ годувало керівництво країни дезінформацією про стан справ в армії.

Несподівана поїздка Володимира Путіна в окуповані регіони України стала відповіддю на потоки дезінформації, які Кремль отримував з фронту.

"Конвеєр брехні" почав працювати ще до початку війни. А це негативно вплинуло на оцінку своїх сил і можливостей, а також на оцінку співвідношення сил з Україною при прийнятті рішення про початок вторгнення, говорить джерело видання The Moscow Times.

За його словами, Путін захотів поспілкуватися з людьми, які не мають до нього прямого доступу, оскільки підпорядковуються Міністру оборони Сергію Шойгу. Сам Шойгу, так само як і глава Генштабу Валерій Герасимов, були відсутні на нарадах, які, як стверджував Кремль, Путін провів з генералами у військовому штабі в Херсонській області, а також у штабі російської національної гвардії в Луганській області.

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"Міноборони годувало керівництво країни дезінформацією про стан справ в армії. Система надання спотвореної інформації була відбудована знизу доверху", - повідомило джерело, близьке до Міноборони.

Поїздка Путіна на окуповані території України - деталі

18 квітня російські пропагандисти повідомили, що кремлівський диктатор Володимир Путін прилетів в Україну і вже побував на Херсонському напрямку і в так званій "ЛНР".

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський висловив великий сумнів щодо того, що президент Росії Володимир Путін відвідував тимчасово окуповану територію області.

Президент РФ Володимир Путін розповів, що головною метою поїздки були зустрічі з військовими РФ, щоб не відволікати їх з місця дислокації надовго.