Чоловік хотів отримати 3 мільйони євро страхових виплат.

Як можна швидко заробити гроші? Можна багато попрацювати, можна зіграти в лотерею, а можна отримати медичну страховку. Спосіб досить незвичний, але, як показують життєві приклади, досить ефективний.

Про це йдеться в сюжеті "Секретних матеріалів".

Читайте такожСтрахові виплати через найбільшу пожежу в Канаді становитимуть мінімум $7 мільярдів"ДТП, нещасні випадки, навіть самогубства та навіть вбивства. Все це - заради страхових грошей", - розповіли журналісти.

Вони розповіли історію з Угорщини, де чоловік кинувся під потяг, думаючи, що отримає страхових майже 3 млн євро. Потяг переїхав йому ноги. Перед цим вчинком уклав 14 договорів з різними страховими компаніями. Дружина бідолахи захотіла компенсації, але розслідування довело, що чоловік кинувся під поїзд навмисно.

"Засуджений до 2 років умовно. Людина, яка стала жертвою, звинувачена у зловживанні підробними приватними документами. Страхових виплат він, звичайно, не отримає", - йдеться у сюжеті.

Раніше члени сицилійської мафії скидали 25-кілограмові чавунні гирі на руки й ноги наркоманів, алкоголіків та інших уразливих людей, щоб отримати страхові виплати.

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Автор: Ольга Робейко