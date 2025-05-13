В публікації російського посольства ім'я генерала не згадується.

Колишній командувач окупаційних військ РФ в Україні, російський генерал Сергій Суровікін, який зник з публічного простору після заколоту Євгена Пригожина, засвітився в Алжирі.

Воєначальника окупантів на знімках помітили провоєнні російські ресурси, пише "Медуза". Знайшли його на фото, яке було опубліковано російським посольством в Алжирі.

Примітно, що в дописі російського посольства ім'я генерала не згадується. Там сказано лише "старший групи російських військових фахівців".

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Проте на кадрах дійсно можна помітити чоловіка в окулярах, схожого на Суровікіна.

Варто зазначити, що в лютому 2025 року у Держдумі казали, що Суровікін працює "працює військовим радником" в одній з країн Африки.

Хто такий Сергій Суровікін

Сергій Суровікін – російський генерал, якого в жовтні 2022 року Москва призначила на посаду головного командувача Об’єднаного угруповання сил, що воювало проти України. ЗМІ називали його "людиною Пригожина" і повідомляли, що до його "послужного списку" входив кривавий розгін демонстрацій в Росії напередодні розпаду СРСР в 1991 році і російська інтервенція в Сирії.

23 червня 2023 року власник російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що по позиціях його найманців завдали удару кадрові війська РФ та оголосив похід на Москву. До столиці РФ його сили так і не дісталися, а два місяці потому літак з нібито Пригожиним на борту було збито. Відтоді він вважається загиблим.

Після заколоту Пригожина Суровікін зник з публічного простору перестав виходити на зв'язок. Медіа писали, що в Росії його підозрювали у причетності до пригожинського походу. РосЗМІ стверджували, що Суровікін перебував під домашнім арештом.

Після цього новин про долю Суровікіна було не так уже й багато.

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