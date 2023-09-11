Маловідомі ресурси про це писали, а от відомі пропагандисти мовчать.

Екс-командувач Повітряно-космічними силами (ПКС) Росії Сергій Суровікін, звільнений через зв'язок з "Вагнером", очолив Координаційний комітет з питань протиповітряної оборони при Раді міністрів оборони Співдружності Незалежних Держав.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики зауважили, що призначення Суровікіна на нову посаду підтвердили "маловідомі місцеві російські засоби масової інформації" 10 вересня.

Рада міністрів оборони СНД нібито одноголосно проголосувала за призначення Суровікіна головою комітету протиповітряної оборони. Відтепер він нібито відповідатиме за нагляд та функціонування об’єднаної системи протиповітряної оборони держав-учасниць СНД.

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Водночас відомі прокремлівські ЗМІ не повідомляли про нове призначення Суровікіна і взагалі не згадували його після того, як президент Росії Володимир Путін 23 серпня звільнив його з посади командувача ПКС.

Зникнення Суровікіна

Після заколоту ватажка російської ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина Суровікін перестав виходити на зв'язок. ЗМІ повідомляли, що його могли затримати, окупанта підозрювали у причетності до "походу на Москву" - нібито він знав про плани "вагнерівців", проте не брав у них участі.

За даними російських журналістів, Суровікін перебував під домашнім арештом. 4 вересня в мережі опублікували його фото з дружиною, стверджувалося, що генерала відпустили. У мережі звернули увагу на те, що дані про Суровікіна зникли з сайту російського Міністерства оборони.

Через кілька днів у Державній Думі РФ заявили, що йому знайшли "непогану посаду в СНД".

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